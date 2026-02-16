O’Higgins de Rancagua afronta una de las semanas más importantes de los últimos años. Eso, marcado por el retorno a Copa Libertadores, tras participar por última vez en 2014, con el fatídico partido ante Lanús.

Esta vez, el Capo de Provincia recibirá a Bahía de Brasil, por la fase 2 del torneo. Y tres días más tarde, viene Colo Colo por la Liga de Primera. Con miras a los duelos en Rancagua, Mario Núñez habló con RedGol sobre el desafío.

“A pesar de haber perdido con Limache, creo que el equipo ha ido evolucionando. He visto a Bahía y será un partido complejo, pero que tenemos toda la fe en Rancagua de quedarnos con los tres puntos”, dice el ex goleador mundial en 1999.

¿Suplentes ante Colo Colo? Esto dice ídolo de O’Higgins

Mario Núñez siguió en modo O’Higgins y habló de la importante semana del equipo con doblete en el Codelco El Teniente. Bahía y Colo Colo asoman en el horizonte, tanto en Copa Libertadores y la Liga de Primera.

Mario Núñez en el gran O’Higgins 1999

“Hay que ir partido a partido. El que esté en mejores condiciones, que juegue el siguiente, no es que reservamos uno para para el otro. El primer partido es Bahía y hay que pensar en eso. Después viene Colo Colo, así que Bahía es el más importante ahora”, explica.

Por eso, el querido “Osito” Núñez le bajó el perfil a Colo Colo y solo piensa en Copa Libertadores por ahora, donde le tiene fe a O’Higgins. Ahí no titubea al decir que “creo que es posible (vencer a Bahía)”.

O’Higgins tiene canasta perfecta como local este año, con dos triunfos en dos duelos /Photosport

“El mejor equipo que esté disponible es el que tiene que entrar independiente del rival y de la instancia que se está jugando. A O’Higgins le va bien de local ahora, que se gane y se asegure acá, porque allá (Brasil) también sabemos que va a ser super difícil”, cerró.

