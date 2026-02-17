Luego de ganarle a Unión La Calera por 1 a 0, Colo Colo empieza a tener una racha de victorias que deberá aumentar el próximo sábado. En su visita a Rancagua, los albos se medirán ante O’Higgins en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

Ahí Fernando Ortiz tiene la obligación de ganar, considerando que es el último partido oficial antes del Superclásico el 1 de marzo ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Para esto, el Cacique vuelve a los entrenamientos durante esta jornada pensando en el cuadro celeste. Partido en el que pueden tener una nueva alternativa en el ataque, que hasta ahora no había sido ocupada.

Se trata de Lautaro Pastrán, quien fue anunciado como el quinto refuerzo de Colo Colo el pasado 29 de enero y aún no ha debutado por el torneo nacional. Esto ya que el cuerpo técnico espera que esté en el 100% de condiciones para que pueda ver minutos en cancha.

No obstante, el atacante participó en la Noche Alba Solidaria y salió lesionado, tras un planchazo en la cara que le dejó algunas marcas en el rostro. Pese a esto, parecía que podía ver minutos ante Unión La Calera pero no apareció en la citación.

Así quedó Lautaro Pastrán luego de la Noche Alba Solidaria.(Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Los atacantes que tendrá Colo Colo para jugar contra O’Higgins

Colo Colo el sábado tendrá una dura visita ante O’Higgins, equipo al que no le pudo ganar durante 2025. Para este partido Lautaro Pastrán podría ser opción tras ya adaptarse a los entrenamientos que pide Fernando Ortiz. Pero además, hay más nombres que podrían asomar en el ataque.

El primero es Maximiliano Romero, quien partió como titular ante Unión La Calera. Y luego de convertir el gol de la victoria recibió aplausos del público. El delantero también había sido titular contra Everton, por lo que si Ortiz mantiene lo que ha trabajado, este sábado el ‘tigre’ podría reencontrarse con el equipo donde estuvo el semestre pasado.

Además de Romero, el delantero juvenil, Yastin Cuevas también ha sido una carta ofensiva que convence en Macul. Por lo que también sería opción, aún considerando que participa en el microciclo de la selección chilena sub-20.

En la misma línea de los juveniles, Francisco Marchant y Leandro Hernández también estarían a disposición del estratega argentino. Ambos entraron como suplentes y aportaron en los ataques en el tramo final de los últimos dos partidos.

Por último, aún no se sabe la situación de Javier Correa, quien salió a los 24 minutos de partido por lesión. Y si bien, por su reacción parecía que sería grave, en el post partido conversó con TNT Sports y dijo: “Sí, tengo una cicatriz ahí que no me deja quieto, me pasó factura hoy. Son días, son días, no creo que sea grave, pero nada, tranquilo