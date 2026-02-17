El libro de pases de la Liga de Primera cierre este jueves 19 de febrero a las 23:59 horas y no perdona a nadie, por lo que los clubes chilenos se apuran para realizar las últimas incorporaciones.

Hay varios jugadores de cartel que están sin equipo y esperan un milagro en las próximas horas para encontrar club. Si eso no ocurre, tendrán que esperar hasta mitad de año o simplemente colgar los botines.

Uno de los cesantes ilustres del fútbol chileno es Mauricio Isla, quien no siguió en Colo Colo tras no renovar su contrato y su salida del Monumental fue polémica, porque hubo acusaciones de falta de compromiso en su estadía en los albos.

¿Mauricio Isla se retira del fútbol?

La agencia que representa a Mauricio Isla, AIM, le ofreció los servicios del lateral derecho a Everton, que se interesó en el ex seleccionado chileno, sin embargo, optó por otro ex Colo Colo.

El cuadro Ruletero prefirió contratar a Óscar Opazo, con quien ya llegó a un acuerdo, por lo que el Huaso sigue esperando que se produzca un milagro de aquí al jueves para encontrar trabajo.

Esta situación la destacó el periodista Coke Hevia en radio Pauta, quien se cuestionó por el complejo momento que vive el jugador: “el libro de pases se cierra el jueves y Mauricio Isla no tiene equipo”.

Las palabras del ex actor tuvieron eco en su compañero de panel, Nicolás Peric, quien esbozó que el ex Juventus puede retirarse del fútbol: “no juega más el Huaso”, soltó el Loco de forma escueta pero contundente.

Mauricio Isla a sus 37 años está sin club y hay voces que lo acercan al retiro del fútbol rentado.