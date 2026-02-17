El libro de pases de la Liga de Primera cierre este jueves 19 de febrero a las 23:59 horas y no perdona a nadie, por lo que los clubes chilenos se apuran para realizar las últimas incorporaciones.
Hay varios jugadores de cartel que están sin equipo y esperan un milagro en las próximas horas para encontrar club. Si eso no ocurre, tendrán que esperar hasta mitad de año o simplemente colgar los botines.
Uno de los cesantes ilustres del fútbol chileno es Mauricio Isla, quien no siguió en Colo Colo tras no renovar su contrato y su salida del Monumental fue polémica, porque hubo acusaciones de falta de compromiso en su estadía en los albos.
¿Mauricio Isla se retira del fútbol?
La agencia que representa a Mauricio Isla, AIM, le ofreció los servicios del lateral derecho a Everton, que se interesó en el ex seleccionado chileno, sin embargo, optó por otro ex Colo Colo.
El cuadro Ruletero prefirió contratar a Óscar Opazo, con quien ya llegó a un acuerdo, por lo que el Huaso sigue esperando que se produzca un milagro de aquí al jueves para encontrar trabajo.
Mauricio Isla sigue sin equipo. Foto: Felipe Zanca/Photosport
Esta situación la destacó el periodista Coke Hevia en radio Pauta, quien se cuestionó por el complejo momento que vive el jugador: “el libro de pases se cierra el jueves y Mauricio Isla no tiene equipo”.
Las palabras del ex actor tuvieron eco en su compañero de panel, Nicolás Peric, quien esbozó que el ex Juventus puede retirarse del fútbol: “no juega más el Huaso”, soltó el Loco de forma escueta pero contundente.
Mauricio Isla a sus 37 años está sin club y hay voces que lo acercan al retiro del fútbol rentado.
