El mercado de fichajes sigue en movimiento y un club que podría anunciar a sus próximos refuerzos es Everton, donde los ex Colo Colo, Óscar Opazo y Mauricio Isla podrían llegar a la escuadra y, en la misma línea, se reveló que otro conocido del futbol chileno fue ofrecido, pero no era del interés de los Ruleteros.

Según revela el periodista Diego Peralta, el jugador Simón Ramírez fue ofrecido al equipo, pero no llegará al equipo. “Se gradeció, pero no era del interés de Everton”.

En la misma línea revela que los ex Colo Colo, Mauricio Isla y Óscar Opazo “pelean el eventual último cupo de refuerzo”.

La carrera de Simón Ramírez

El lateral de 27 años comenzó su carrera en Huachipato, dando el salto internacional en 2016 donde se fue a Portugal para sumarse al S.L. Benfica B, pasando luego por Belenenses de la misma liga y regresando a Chile durante el 2020 donde militó en clubes como Universidad de Concepción, Unión La Calera, llegando a Unión Española el 2023 con quienes jugó hasta el 2025.

Simón Ramírez disputó la última temporada en Unión Española/Photosport

El 2026 de Everton

El cuadro ruletero ha tenido un duro comienzo de temporada con tres derrotas en tres partidos disputado, lo que los posiciona en el último lugar de la tabla de posiciones. El equipo de Viña del Mar también sufrió una dura salida tras el fichaje de su capitán Álvaro Madrid a Colo Colo.

Ante esto, el cuadro anunció importantes refuerzos entre ellos Valentín Vidal, Esteban Kirkman, Cristopher Barrera, Vicente Fernández y Diéter Villalpando.