¿Traición por partida doble? Ex compañero de Colo Colo se mete y dejaría sin nada a Mauricio Isla

El Huaso estaba cerca de obtener equipo tras su salida de Colo Colo, pero a última hora se metió un ex compañero albo para complicarlo.

Por Carlos Silva Rojas

Mauricio Isla sigue buscando equipo.
El libro de pases sigue abierto y entrega chances a que los equipos que empezaron mal la Liga de Primera tengan la opción de sumar jugadores, y justamente eso está pasando.

Por ahora, el peor club en el arranque de la temporada es Everton, que perdió sus tres primeros partidos y el Grupo Pachuca se está moviendo para sumar una incorporación más.

La zona de la cancha que puede reforzar el cuadro Ruletero es el lateral derecho y el apuntado es el veterano Mauricio Isla, quien está libre tras no ser renovado en Colo Colo. Sin embargo, el Huaso se puede quedar sin nada.

Óscar Opazo se mete y puede llegar a Everton en vez de Mauricio Isla

La opción de Isla en Everton pierde fuerza, puesto que también fue ofrecido al cuadro de Viña del Mar su ex compañero en el Cacique, Óscar Opazo, quien también está libre y se mete por los palos.

El periodista viñamarino Diego Peralta informa que el formado en Santiago Wanderers podría ponerse la camiseta Oro y Cielo, debido a que las negociaciones se agilizaron en las últimas horas.

“Última hora, sorpresón en Everton: durante las últimas horas, se aceleraron los contactos con Óscar Torta Opazo (35) para transformarse en, eventualmente, refuerzo del elenco Oro y Cielo”, señaló el citado reportero.

“Durante los primeros días de la próxima semana, entre lunes-martes, se realizará los exámenes médicos en Sports Medicina Deportiva, ya está todo coordinado. De pasar los exámenes sin problemas, firmará por un año con el elenco evertoniano”, agregó.

De esta forma, Opazo le está quitando una chance a Isla, aunque no está del todo caído el arribo del Huaso a Everton, según el propio Peralta: “sigue siendo otro de los nombres que interesa (Mauricio Isla), pero la negociación con el Torta avanzó rápidamente durante este sábado”.

Óscar Opazo puede consumar una traición doble: meterse en la opción de su ex compañero Mauricio Isla y vestir la camiseta del archirrival del equipo que lo formó.

