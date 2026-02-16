Fue el último jueves que Atlético Mineiro en Brasil decidió cortar prematuramente el vínculo que tenía con el técnico argentino Jorge Sampaoli, luego de cinco meses en el cargo, a raíz de su mal inicio de temporada 2026.

Un nuevo despido en la carrera del casildense, que en los últimos años sumó una millonaria fortuna, cercana a los US$20 millones de dólares, en base a indemnizaciones por términos anticipados de contrato.

A menos de cinco días de su salida desde Belo Horizonte, Sampaoli recibió una nueva mala noticia, aunque esta vez viene desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que la ordena a pagar millonarias sumas de dinero.

La multa de Conmebol a Sampaoli tras su salida desde Brasil

El organismo actuó a raíz del comportamiento que tuvo el ex seleccionador chileno durante la Final de la Copa Sudamericana 2025, donde su equipo perdió por penales ante Lanús, en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción.

Según dio a conocer la Unidad Disciplinaria de Conmebol, se castiga a Sampaoli por “infracciones al artículo 11.2 literales b); c) y F) del código disciplinario, el cual castiga el comportamiento inapropiado, actos de indisciplina, violencia o no seguir las reglas de conducta en el estadio”.

Por ese concepto, el casildense deberá pagar US$15 mil dólares ($13 millones de pesos). Además, se le sancionó al DT por “infracción al artículo 8.4 de la circular DCO 241/2025”, razón por la cual cancelará US$5 mil de la moneda americana ($4,3 millones).

Jorge Sampaoli mostró pésimo comportamiento en final de Copa Sudamericana (Getty Images)

¿Cómo fue su último paso en Brasil?

Entre septiembre de 2025 y febrero del 2026, Jorge Sampaoli dirigió un total de 32 encuentros, a nivel local e internacional, con un registro de 10 victorias, 14 empates y ocho derrotas, es decir, un 45,83 por ciento de rendimiento.