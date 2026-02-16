Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

El vuelto del pan: La multa de Conmebol a Jorge Sampaoli tras su despido en Brasil

Días después de su despido en Atlético Mineiro, el casildense fue multado por el organismo debido a su comportamiento en final de Copa Sudamericana.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Jorge Sampaoli deberá pagar millonaria multa desde Conmebol.
© Getty ImagesJorge Sampaoli deberá pagar millonaria multa desde Conmebol.

Fue el último jueves que Atlético Mineiro en Brasil decidió cortar prematuramente el vínculo que tenía con el técnico argentino Jorge Sampaoli, luego de cinco meses en el cargo, a raíz de su mal inicio de temporada 2026.

Un nuevo despido en la carrera del casildense, que en los últimos años sumó una millonaria fortuna, cercana a los US$20 millones de dólares, en base a indemnizaciones por términos anticipados de contrato.

A menos de cinco días de su salida desde Belo Horizonte, Sampaoli recibió una nueva mala noticia, aunque esta vez viene desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que la ordena a pagar millonarias sumas de dinero.

La fortuna de Jorge Sampaoli: Los millones de dólares que ganó solo en indemnizaciones

ver también

La fortuna de Jorge Sampaoli: Los millones de dólares que ganó solo en indemnizaciones

La multa de Conmebol a Sampaoli tras su salida desde Brasil

El organismo actuó a raíz del comportamiento que tuvo el ex seleccionador chileno durante la Final de la Copa Sudamericana 2025, donde su equipo perdió por penales ante Lanús, en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción.

Según dio a conocer la Unidad Disciplinaria de Conmebol, se castiga a Sampaoli por “infracciones al artículo 11.2 literales b); c) y F) del código disciplinario, el cual castiga el comportamiento inapropiado, actos de indisciplina, violencia o no seguir las reglas de conducta en el estadio”.

Por ese concepto, el casildense deberá pagar US$15 mil dólares ($13 millones de pesos). Además, se le sancionó al DT por “infracción al artículo 8.4 de la circular DCO 241/2025”, razón por la cual cancelará US$5 mil de la moneda americana ($4,3 millones).

Publicidad
Jorge Sampaoli mostró pésimo comportamiento en final de Copa Sudamericana (Getty Images)

Jorge Sampaoli mostró pésimo comportamiento en final de Copa Sudamericana (Getty Images)

¿Cómo fue su último paso en Brasil?

Entre septiembre de 2025 y febrero del 2026, Jorge Sampaoli dirigió un total de 32 encuentros, a nivel local e internacional, con un registro de 10 victorias, 14 empates y ocho derrotas, es decir, un 45,83 por ciento de rendimiento.

Lee también
¡Alerta! El polémico árbitro que dirigirá a Huachipato en Libertadores
Copa Libertadores

¡Alerta! El polémico árbitro que dirigirá a Huachipato en Libertadores

Primera fase de la Copa Libertadores 2026: Partidos, horarios y más
Copa Libertadores

Primera fase de la Copa Libertadores 2026: Partidos, horarios y más

¡Una locura! Conmebol avisa polémico plan para que Chile vaya al Mundial 2030
Selección Chilena

¡Una locura! Conmebol avisa polémico plan para que Chile vaya al Mundial 2030

¿Torta Opazo o Mauricio Isla? Everton elige a su lateral derecho
Chile

¿Torta Opazo o Mauricio Isla? Everton elige a su lateral derecho

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo