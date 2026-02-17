¿Qué pasa si Huachipato gana, empata o pierde hoy vs. Carabobo por la Copa Libertadores?

Este martes comienza la aventura nacional en la edición 2026 de la Copa Conmebol Libertadores. El primer club chileno en debutar es Huachipato, conjunto que visita esta jornada a Carabobo de Venezuela por el partido de ida de la Fase 2 del máximo certamen continental.

Duro desafío para los acereros, que no solo deberán enfrentar al conjunto venezolano, sino que también tendrán que hacerlo tras una larga travesía que los llevó en primer lugar a Bogotá, Colombia, y posteriormente a la ciudad venezolana de Valencia, donde hace de local el elenco granate.

En ese contexto, se espera que este partido no sea fácil para los siderúrgicos y que más bien busquen un resultado estratégico. Por ello, te contamos qué ocurre si Huachipato gana, empata o pierde esta jornada ante los venezolanos.

Los tres escenarios que tiene Huachipato hoy por Copa Libertadores:

Qué pasa si Huachipato gana a Carabobo

Sin duda, el mejor resultado para los acereros en este partido de Fase 2. Si Huachipato logra derrotar a Carabobo este martes no clasificará directamente a la Fase 3, pero sí llegará bien encaminado al duelo de revancha entre ambos clubes, partido a disputarse el próximo 24 de febrero en el estadio CAP Acero de Talcahuano, con los chilenos como locales.

Dependiendo del marcador logrado en la ida, los siderúrgicos podrían llegar con mayor calma al desafío de vuelta.

Qué pasa si Huachipato empata con Carabobo

Otro resultado que para nada miran mal en Talcahuano. Una igualdad ante Carabobo no deja de ser un buen resultado, ya que, como se dijo anteriormente, la vuelta se juega en Chile y, por tanto, los siderúrgicos tendrán a favor al público local.

Eso sí, en caso de empatar en la ida, el resultado en la vuelta deberá ser sí o sí un triunfo de Huachipato para lograr la ventaja global y avanzar de ronda en el certamen sudamericano.

Qué pasa si Huachipato pierde contra Carabobo

Sin duda, el peor escenario para los sureños. Una derrota pone en jaque sus opciones de clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores, obligando a los acereros no solo a ganar en la vuelta si quieren seguir en competencia, sino también a buscar un resultado que les acomode.

Por ejemplo, una derrota por la mínima allá obligaría a Huachipato a ganar de vuelta por dos o más goles de diferencia, así evitaría la definición a penales.

