Universidad de Chile comienza a absorber problemas desde distintos frentes, donde es ahora la Conmebol la que no deja tranquilo al cuadro bullanguero en la Copa Sudamericana.

Esto porque la Unidad Disciplinaria entregó fuertes castigos que quedaron en el tintero de los torneos internacionales de 2025, donde la U llegó hasta las semifinales.

En ese sentido, ya fue castigado Matías Zaldivia con dos fechas de suspensión por la tarjeta roja en los incidentes ante Lanús, donde, además, se determinó el pago de 4 mil dólares.

Pero no fue todo, porque ahora se sumó otro millonario monto en diversas infracciones ocurridas en la llave de semifinales frente a Lanús de Argentina, cuadro que finalmente fue campeón.

El polémico partido en Argentina le pasa la cuenta a la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

40 millones de pesos en multa a la U

Así lo detalló el diario El Mercurio, donde explican que Conmebol pasó otra boleta a Universidad de Chile por ese choque ante Lanús, que marcó la eliminación de los azules.

“Hubo más: el futbolista (Zaldivia) también fue multado con 4 mil dólares y el club universitario debe pagar 43 mil dólares por diversas infracciones registradas en la llave que perdió contra los granates, en Buenos Aires”, explicaron.

Con esto, la U recibe un duro golpe económico en la participación para la Copa Sudamericana 2026, donde el próximo 4 de marzo se jugará su paso a la fase de grupos cuando enfrente a Palestino.