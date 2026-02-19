Siguen los coletazos tras la salida de Jorge Sampaoli como DT del Atlético Mineiro. Con más ceros a su cuenta corriente tras millonaria indemnización, el equipo de Iván Román tiene listo a su nuevo entrenador.

Luego de una danza de nombres, en el Brasileirao pusieron la billetera sobre la mesa y dieron un batacazo que sacudió al fútbol argentino. Se trata de Eduardo Domínguez, entrenador que fue campeón el año pasado con Estudiantes.

La prensa trasandina puso el grito en el cielo con la inesperada movida de un emblema Pincharrata. El DT es recordado en U de Chile, ya que le propinó dolorosa derrota en el Estadio Nacional, la cual fue clave para dejar a la U sin Copa Libertadores el año pasado.

Mineiro y su batacazo para reemplazar a Sampaoli

Atlético Mineiro tendrá a Eduardo Domínguez como nuevo entrenador. Así lo reportó el medio argentino Olé, en relación al prestigioso DT que lo han sondeado grandes de América y hasta selecciones del continente.

Domínguez dice adiós a Argentina /Getty Images

“Se va Eduardo Domínguez. El DT dirige mañana a Estudiantes contra Sarmiento de Junín y deja el club: será el nuevo entrenador de Mineiro”, reportó el citado medio.

El DT argentino viene de ganar dos títulos con el Pincha y había renovado contrato hace un mes. Sin embargo, la poderosa billetera del Mineiro pudo más y logró quedarse con su carta.

La acción monetaria llama la atención, ya que en Palestino acusan que el club brasileño le adeuda pagos por el pase de Iván Román. La FIFA ya tomó cartas en el asunto y le dio ultimátum a los brasileños.