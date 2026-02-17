Universidad de Chile trabaja en la búsqueda del camino. Los azules dirigidos por Francisco Meneghini registran apenas dos puntos en tres partidos tras igualar contra Audax Italiano en el debut por la Liga de Primera (0-0), perder ante Huachipato (2-1) e igualar frente a Palestino (0-0).

Este domingo la U recibirá a Deportes Limache para después visitar a Colo Colo en el Superclásico. Tras el derbi nacional el Chuncho deberá recibir a Palestino, esta vez por la llave clasificatoria de Copa Sudamericana.

Y ya hay malas noticias: Paqui y los azules lamentan desde ya la baja de uno de sus defensas centrales titulares… Matías Zaldivia está suspendido.

ver también El VAR revela por qué anuló el gol de U de Chile sobre Palestino: “Siempre en fase de ataque”

Zaldivia baja ante Palestino y uno más

Según informa Radio ADN, desde la Conmebol ya le notificaron a Universidad de Chile que se ratifica la sanción de dos partidos para Zaldivia, esto por los incidentes ocurridos en la última semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús.

Definitivo: Zaldivia se pierde el duelo de la U ante Palestino y uno más por Copa Sudamericana.

En la polémica revancha contra los argentinos, Zaldivia agredió al mediocampista Agustín Cardozo, partido que sentenció la eliminación azul y el paso de Lanús a la final. Tras un popular “cogoteo” y amago de pelea, el defensa de la U vio la tarjeta roja.

Publicidad

Publicidad

El partido ente Universidad de Chile y Palestino está programado para el miércoles 4 de marzo, sólo tres días después del Superclásico contra Colo Colo. En el otro cruce chileno de clasificación a Sudamericana 2026, Cobresal se medirá ante Audax Italiano.

ver también ¡Terrible! Paqui Meneghini tiene el peor comienzo como DT de la U de Chile desde…

Respecto al duelo ante Limache, los azules vuelven a la cancha este domingo 22 de febrero, por la cuarta fecha de la Liga de Primera, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.