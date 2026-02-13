El partido entre Palestino y Universidad de Chile en el Municipal de La Cisterna tuvo un final que dejó mucha, demasiada polémica. Y es que los azules pudieron quedarse con el triunfo de manera agónica, pero todo quedó en nada tras una intervención del VAR que dará mucho de que hablar.

Todo ocurrió cuando se llevaba a cabo el tercer minuto agregado de los seis que se adicionaron en el segundo tiempo. Ahí un inocente centro de Charles Aránguiz se transformó en el gol azul producto de un grosero error de Sebastián Pérez en el arco.

Sin embargo, la jugada fue invalidada por una mano previa de Matías Zaldivia. Sacando cuentas esta acción se produjo con 93:38 minutos en el reloj, mientras que el tanto de Aránguiz llegó a los 94:08, es decir, treinta segundos más tarde.

ver también Tabla Liga de Primera: La U y Palestino reparten puntos y siguen lejos de la cima

La U se queda sin el triunfo ante Palestino por polémico cobro

Pese a que el tanto en un principio fue validado por el árbitro Diego Flores, este recibió el llamado de Reinerio Alvarado y Diego Gamboa, quienes estaban en la cabina del VAR para este compromiso.

Tweet placeholder

Tras revisar la acción Flores decidió anular el tanto por la previa mano de Zaldivia. Los treinta segundos entre una acción y la otra no fueron factor por el árbitro principal del encuentro, quien optó por invalidar el agónico gol del triunfo para los azules.

Publicidad

Publicidad

ver también “Siempre es lindo volver donde fuiste feliz”: Martín Lasarte le hace ojitos a U. de Chile

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026.