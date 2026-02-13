Universidad de Chile visitará muy presionada esta noche su tercer partido de la Liga de Primera 2026, cuando enfrente a Palestino a contar de las 20.30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

Los dirigidos por el técnico Francisco Meneghini vienen de un empate ante Audax Italiano y ser derrotados contra Huachipato, lo que tiene muy preocupado a los hinchas azules.

Por lo mismo, comienzan a perder la paciencia con el técnico argentino, más allá de que el propio Paqui le pidió paciencia y que esperaran este partido para ver mejoras del equipo.

Pero hay una situación interna, donde son los jugadores los que sienten este peso de los murmullos, donde les ha costado más de la cuenta tomar la mano del nuevo entrenador, lo que está pasando la cuenta.

La U no logra levantar de la mano del técnico Francisco Meneghini.

La U se tiene que acostumbrar a los nuevos delanteros

Fue en radio Cooperativa donde explicaron la situación que viven los jugadores de Universidad de Chile en este complejo momento, donde se siente un nerviosismo en la previa ante Palestino.

“Desde el hincha se ve impaciente, el entrenador está tranquilo, la dirigencia tranquila y los jugadores los veo ansiosos. La sensación que deja es que no le han podido pillar la mano al técnico, eso es lo que uno puede percibir de lo que puede conversar con algunos”, explicaron.

“Más allá de la base, que es un DT que sale a buscar los partidos, que es protagonista, hay matices que han costado, cuando venían de un DT que venía haciendo un juego más de esquematizado, estratégico, de posiciones, de repetir muchas veces las ocasiones de juego”, precisan.

Por lo mismo apuntan a las diferencias que han costado en la U: “Meneghini apela a lo que un jugador puede hacer en pasajes del partido, ahí es distinto. Lo otro es que el plantel de tres cuarto par adelante se mantiene. El equipo se tiene que acostumbrar a los nuevos delanteros”.

