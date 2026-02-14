Es tendencia:
Sorpresa total: el equipo que puede rescatar de la cesantía a Mauricio Isla tras dejar Colo Colo

El lateral derecho está sin club luego de su partida del estadio Monumental y busca club antes del cierre del libro de pases.

Por Carlos Silva Rojas

Mauricio Isla busca equipo.

El libro de pases del primer semestre en la Liga de Primera 2026 cierra este jueves 19 de febrero, por lo que los jugadores que están en calidad de libres buscan sus últimas opciones para encontrar trabajo.

Uno de los “cesantes ilustres” del fútbol chileno es Mauricio Isla, quien quedó con el pase en su poder a finales de 2025, porque no fue renovado por Colo Colo y quedó en libertad de acción.

El Huaso, de bajo rendimiento en la temporada pasada, está muy complicado y a días de que termine el periodo de contrataciones no tiene equipo y se le agota el tiempo para volver a la acción.

Mauricio Isla fue ofrecido a Everton para la temporada 2026

La tercera fecha de la Liga de Primera está en desarrollo y ya podemos decir que el peor equipo, por ahora, es Everton de Viña del Mar, que perdió los tres partidos que disputó.

Los Ruleteros viven un dramático momento y necesitan jugadores para mejorar su rendimiento. AIM, agencia que representa a Mauricio Isla, se dio cuenta de la necesidad de los viñamarinos y ofreció los servicios del lateral derecho.

“Durante las últimas horas, tras la derrota ante Huachipato, fue acercado el nombre de Mauricio Isla”, dio a conocer el periodista Diego Peralta, quien sigue el día a día de Everton.

“Por ahora, no hay oferta formal ni acercamientos más avanzados, pero en Everton están analizando la opción ante los bajos rendimientos de Vicente Vega y Cristopher Barrera, sumado a la lesión de Benjamín Berrios”, agregó el reportero.

Por último, Diego Peralta informó que “el experimentado lateral derecho se encuentra libre tras su paso por Colo Colo. En Everton analizan, previa autorización-coordinación con Grupo Pachuca, hacer los esfuerzos por un refuerzo más”.

Mauricio Isla está desesperado por encontrar equipo y puede recalar en el único club que perdió todo lo que jugó en 2026.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

