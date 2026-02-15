Un triunfo agónico consiguió Colo Colo en el Estadio Monumental. El cuadro popular recién al primer minuto de descuento abrió el marcador, gracias a Maxi Romero, lo que le permite sumar de a tres. La victoria aguerrida se repite.

Pese a la victoria, las alarmas siguen encendidas en Colo Colo. El cuadro albo no consigue cerrar los partidos y el sufrimiento ha sido mucho en los últimos dos encuentros.

Es por eso que muchos piensan que la solución puede estar en la llegada de nuevos refuerzos. Con un mercado de pases que cierra el jueves 19 de febrero, hay que acelerar la movida o Colo Colo arriesga a quedarse con lo que tiene.

ver también ¡Otro triunfo comiéndose las uñas! Colo Colo vence a Unión La Calera en el epílogo

Chao a Thiago Nuss

Hubo uno que encantaba en el Cacique. Se trata del extremo derecho argentino, Thiago Nuss, que milita en el OFI Creta de la liga griega. Colo Colo se puso en contacto con él, pero todo se fue empantanando.

Finalmente, Aníbal Mosa vino a confirmar, después del triunfo ante Unión La Calera, algo que muchos ya sospechaban: Thiago Nuss no llegará a Colo Colo sobre el cierre del libro de pases.

“Hubo conversaciones con la gente de Thiago Nuss, pero al final él tomó la decisión de quedarse en Grecia. Así que está descartado“, aseguró el presidente de Blanco y Negro, que sólo quiere a alguien que verdaderamente aporte como refuerzo.

Publicidad

Publicidad

“Queremos que sean un aporte y no tener que esperar uno o dos meses para tener a alguien a punto“, sentenció Aníbal Mosa.

Thiago Nuss no llegará a Colo Colo.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Colo Colo?

Publicidad

Publicidad