Colo Colo viene de sumar su segunda victoria consecutiva en la Liga de Primera y toma aire en la temporada 2026, tras un mal arranque en el debut ante Deportes Limache.

Los albos el pasado domingo vencieron por 1-0 a Unión La Calera en el estadio Monumental, gracias al solitario tanto en el tiempo agregado de Maximiliano Romero, tras asistencia del juvenil Yastin Cuevas.

Colo Colo ya suma seis puntos, sin embargo, en Blanco y Negro no están tranquilos y quieren traer un último fichajes, antes de que el jueves cierre el libro de pases.

Pato Yáñez no quiere cualquier fichaje para Colo Colo

El puntero derecho que busca ByN está más lejos que cerca, de hecho, se cayó la opción del argentino Thiago Nuss, del OFI Creta. Esta situación fue analizada por el ex delantero albo Patricio Yáñez.

El ex atacante de Colo Colo indicó en radio Agricultura que es mejor que no llegue nadie si no va a arribar un futbolista de calidad, y que se centren en darle oportunidades a los juveniles Leandro Hernández, Francisco Marchant y Yastin Cuevas.

“No, no lo necesita a estas alturas. Si vas a traer a un Kiwi (Marcos Rojas) o al Pintón Santos (Christian), como trajo en un momento, no tiene ningún sentido. Las contrataciones en Colo Colo han sido con una economía de guerra, como lo dijo Mosa. Han vendido, pero si no traer un jugador en condiciones, es mejor que le den confianza a Hernández, al cabro Marchant, que en un momento asomaron con un gran potencial”, dijo Yáñez.

“Creo que estos dos chicos que han ingresado, más Yastin Cuevas, son una opción de recambio en los momentos en que Ortiz pueda necesitar. Si no tiene plata Colo Colo para contratar un súper clase, es mejor que baje la cortina en temas de contrataciones y se apoye en estos dos o tres jóvenes que he mencionado… Hernández, Marchant y Yastin Cuevas para que sean un aporte en el ataque de Colo Colo”, cerró Patricio Nazario Yáñez Candia.

