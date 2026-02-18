Es tendencia:
Primera B

“Bajé harto de peso gracias a Arturo Sanhueza”: Yerko Urra sorprende a Temuco previo a debut en Primera B

El meta y capitán del Pije dio detalles de su lucha contra el sobrepeso. Se puso tarea con el equipo para pelear el ascenso.

Por Nelson Martinez

Urra y su lucha contra el sobrepeso.
© Photosport.Urra y su lucha contra el sobrepeso.

Vuelve la emoción de la Primera B al fútbol chileno. Este fin de semana arranca la temporada del ascenso y ahí uno que hace rato busca subir a Primera es Deportes Temuco, club que viene de una terrible campaña 2025.

El Pije peleó el descenso en 2025 y este año buscará meterse en el grupo que pelee arriba. De la mano de Arturo Sanhueza, quien busca renovarse es Yerko Urra, capitán y portero del equipo.

El meta ha tenido gran nivel atajando y marcando goles en los albiverdes, pero también ha librado una batalla personal. El sobrepeso fue tema y el meta se sinceró sobre la influencia de su nuevo DT en ese ámbito.

Urra avisa en Temuco: su baja de peso y los objetivos

Yerko Urra está listo para encaminar una nueva temporada de Deportes Temuco en la Primera B. El ex Huachipato reconoce que el sobrepeso lo marcó y que el nuevo cuerpo técnico fue clave en esa lucha.

Yerko Urra el año pasado con el equipo /Photosport

“Arturo Sanhueza tiene todo muy ordenado, se maneja muy bien y eso me pone muy contento. Me inculcaron a cada rato el tema del físico, me ayudaron y bajé harto de peso. Siempre les voy a ser un agradecido por estar encima mío”, dijo a Bolavip Chile.

Además, el arquero que fue a una Copa América con Chile dejó en claro que este año la meta es solo el ascenso. Por ello, ya no se animará a buscar el córner para anotar goles y “este año me voy a preocupar más de atajar”.

“Perjudica, es como hacernos un autogol”: Arturo Sanhueza estalla en Temuco y avisa al Matador Salas

“Perjudica, es como hacernos un autogol”: Arturo Sanhueza estalla en Temuco y avisa al Matador Salas

“Esperemos que este año sea el definitivo para darnos una alegría a nosotros, a nuestras familias y a la gente”, cerró. Temuco debuta en la Primera B este lunes 23 de febrero, cuando visite a Cobreloa en el Zorros del Desierto (18:00 horas).

