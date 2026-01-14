Deportes Temuco vive días intensos de pretemporada y uno de los que asoma como voz de experiencia es Yerko Urra. El arquero, recordado por sus insólitos goles en temporadas anteriores, habló desde Puerto Saavedra sobre el trabajo físico, las expectativas del club y el desafío que viene en la Primera B.

“Estamos recién terminando de entrenar”, comentó Urra, quien puso el foco en el objetivo principal antes de cualquier logro personal. “Primero que nos vaya bien. Que sea un gran año para el club y los jugadores. También para la hinchada. Ojalá el equipo pueda llegar a Primera División”.

El portero también se refirió al proyecto que lidera Arturo Sanhueza en el cuerpo técnico y a la exigencia de la pretemporada. “Ha sido bueno trabajar con él. Son muy buenos los trabajos. Vamos de a poco, los primeros pasos son las cargas físicas, pero vamos por buen camino. Tenemos la ilusión de hacer un gran año en Temuco“.

Yerko Urra declara ante TNT Sports. (Ricardo Ulloa/Photosport).

El arquero goleador aterriza su fama

Consultado por su condición de arquero goleador, Urra fue claro en marcar prioridades en Deportes Temuco. “Uno igual practica, pero no es lo principal en mi posición. Me resultó en su momento, pero este año me preocuparé más del arco. Cuando toque ir, será con la ilusión de poder aportar”.

Urra tiene tres goles anotados en su carrera: todos cerca del final de los partidos y con los albiverdes. Le marcó a O’Higgins en la Copa Chile 2025 y celebró por duplicado en la Primera B 2023: ante San Marcos de Arica y Deportes Iquique. Sobre la competencia que viene en la categoría, el guardameta anticipó un torneo exigente.

“Hay harto equipo bueno, con historia. Nosotros estamos preocupados de Temuco y de que nos vaya bien, siempre respetando a cualquier institución”. Unión Española, Wanderers, Cobreloa, Deportes Iquique Deportes Puerto Montt, San Marcos de Arica, Rangers, Curicó, sólo algunos de los rivales duros del Pije en 2026.

Yerko Urra describe respaldo de Marcelo Salas en Deportes Temuco

Urra también tuvo palabras para la relación con Marcelo Salas, actual dueño y referente del club. “La relación es buena. Siempre está con nosotros y siempre ha estado. Ellos han puesto todo de su parte para que tengamos una gran pretemporada y un gran año”, expuso el mulchenino a este medio.

Según Urra, Marcelo Salas siempre está atento a Deportes Temuco. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El arquero cerró con un mensaje que resume el momento del Albiverde: “Esperamos hacer las cosas bien. Nosotros somos los principales responsables de cómo le vaya a Deportes Temuco”, aseguró el ex golero de Huachipato, quien fue a una Copa América con Chile de la mano de Reinaldo Rueda. Sabe que deben mejorar lo de 2025.

Así le fue a Temuco en la tabla de la Primera B 2025

Deportes Temuco estuvo muy lejos de colmar las expectativas y ni siquiera estuvo entre los 10 de arriba en la tabla de la Primera B 2025.

