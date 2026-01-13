“Visibilizar una realidad”: Sifup revela preocupante cifra de jugadores con depresión en Chile

Este martes 13 de enero se conmemora una fecha más que especial. Esto tiene relación con el día mundial de la lucha contra la depresión. Tema que abordó el Sifup y una importante cifra que enfrenta el fútbol chileno.

“La depresión no es debilidad, no es falta de carácter y no se soluciona “poniéndole ganas””, alertaron desde el sindicato de jugadores profesionales. Además se enfatizó que “es un problema de salud mental que requiere apoyo, comprensión y tratamiento”.

ver también Mathías Vidangossy y su depresión en el fútbol: ＂Me hacía el larry porque tenía miedo de pedir la pelota＂

“No es solo ‘estar triste’ o ‘no tener ganas’. Es un problema de salud mental que afecta como pensamos, sentimos y actuamos”, complementaron. Tema al que no se le debe abordar como un juego, sino que con la seriedad que amerita está compleja situación. Así lo han comentado casos reconocidos en el extranjero como Andrés Iniesta, Ronald Araújo, Luis Suárez y hasta Matías Vidangossy.

Por lo mismo, se hizo hincapié sobre una preocupante cifra que han registrado en los últimos años. “En nuestro Estudio de Salud Mental realizado el 2024, casi un 15% de los futbolistas profesionales presentó síntomas moderados a graves de depresión”, detallaron.

En el Sifup alertaron por el alza de casos de depresión en el fútbol chileno.

Apoyo del Sifup para futbolistas con depresión

Así las cosas recalcaron que es urgente hablar de este tema y no pasar por alto señales de este tipo de patología. “Es un sufrimiento silencioso, más común de lo que se cree” alertaron.

Publicidad

Publicidad

ver también “Puedes perder tu mujer, pero no…”: Claudio Palma revela su depresión que lo sacó de TNT Sports

Entre las consecuencias de la depresión en los jugadores se enfatiza en la disminución de rendimiento, errores por baja concentración, riesgo a lesiones, malestar en la vida diaria, autodiálogo negativo y hasta ideación suicida.

“Si estás pasando por un momento difícil, no estás solo. En SIFUP estamos para acompañarte”, agregaron desde la institución. Por lo que recalcaron que está disponible el psicólogo del Sifup para todos aquellos que lo necesiten cuando estimen conveniente.