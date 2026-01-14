Colo Colo podría sufrir la salida Lucas Cepeda en este mercado. Marcelo Vega comentó la situación del extremo e incluso, contó un gran detalle sobre lo que quiere el zurdo.

Cepeda ha sido una de las grandes figuras de los Albos desde su arribo en 2024. Clave en el título del mencionado año, ganándose un lugar en la selección chilena. Esto lo hizo atractivo para equipos del extranjero, por lo que podría partir en este 2026.

La revelación de Toby Vega sobre Lucas Cepeda

Si bien Nicolás Peric contó que Lucas Cepeda quiere partir y que incluso, habría una oferta por él, por ahora nada de esto se ha materializado. Se habló hace algunos días de un interés de Alavés de España, el jugador sigue en Macul por el momento.

Marcelo Vega en rol de comentarista, analizó la situación de Cepeda y explicó que para que el jugador pueda llegar a Europa, sería importante que diera un paso intermedio antes. Algo así como pasar por Argentina o Brasil, por ejemplo.

“Si no sales de acá a prepararte a otro lado para poder ir a Europa, es muy difícil”, indicó Toby en el podcast de Todos Somos Técnicos. Incluso, Vega fue más allá y reveló el formado en Santiago Wanderers tuvo la opción de ir a River Plate en 2025, pero la rechazó para ir al viejo continente, algo que todavía no ha logrado.

“Cuando tuvo la posibilidad Cepeda de irse a River Plate, que no quiso, no quiso porque era cierta lo que hicieron, a mí me lo contó (Daniel) Morón, él quería irse a Europa directo”, aseguró Toby Vega.

Marcelo Vega se refirió a la situación de Cepeda. Imagen: Archivo

Por ahora Lucas Cepeda no se mueve de Colo Colo sigue trabajando con Fernando Ortiz en la pretemporada. Los Albos querrían cerca de 6 millones de euros por el seleccionado nacional, cifra que ayudaría al club a palear los problemas económicos dejados por la mala campaña del 2025.