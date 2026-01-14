Un particular momento vive Lucas Cepeda en el mercado de fichajes para la temporada 2026 en Colo Colo, porque, según una versión, está desesperado por salir en este verano del club.

Así al menos lo reveló el ex portero Nicolás Peric, quien en su rol de comentarista deportivo en el programa “Pauta de Juego” entregó detalles de un encuentro que tuvo con el formado en Santiago Wanderers.

En ese sentido, el arquero cuenta que el colocolino pasa por un momento complejo con sus ansias de dar un paso al extranjero, donde incluso se siente “desgastado”.

Por lo mismo, se viven horas claves con Lucas Cepeda en Colo Colo, donde el club puede perder a uno de los jugadores más determinantes ante esta nueva oferta.

Lucas Cepeda siente que ya cumplió un ciclo en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Lucas Cepeda se siente mal en Colo Colo

Lucas Cepeda está hace tiempo en el radar de varios equipos extranjeros, por lo que no hay dudas de nuevas ofertas que puedan llegar a Colo Colo para comprar su pase.

Situación que en este momento está pasando, según le contó el propio jugador a Nicolás Peric: “Estuve con Cepeda, o sea me encontré con Lucas. Le dije qué pasa. Me dijo ya está, yo estoy cansado. Hay una (oferta) ahora, ojalá el presi la acepte ahora”.

En ese sentido, Peric valoró que el jugador exprese que quiere dar este importante salto en su carrera, por lo mismo se siente mosqueado a la espera de una decisión en Colo Colo.

“El salto es demasiado importante en tu vida y me dijo ‘ojalá el presi la acepte’. Por lo mismo le dije que ojalá porque ya parece cualquier cosa y me dijo ‘yo ya estoy desgastado'”, cerró.

