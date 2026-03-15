Alejandro Tabilo (40° ATP) se prepara para disputar el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Miami, pero el nacional oriundo de Toronto, Canadá, puede tener hasta tres compatriotas más como compañía: Cristian Garin (90°) , Tomás Barrios (115°) y Nicolás Jarry (154°).

Estas tres raquetas nacionales comenzarán este lunes la lucha por un boleto al cuadro principal, con rivales listos para la primera ronda de la qualy del Miami Open.

Con wildcard, Garin enfrentará al canadiense Liam Draxl (147°). En caso de avanzar, Gago se medirá ante el británico Jay Clarke (184°) o el japonés Shintaro Mochizuki (130°).

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Tres chilenos pelearán en la qualy del Miami Open

Por su parte, Barrios se verá las caras contra el estadounidense Nishesh Basavareddy (198°). Por la siguiente ronda esperan el británico Billy Harris (151°) o el australiano Aleksandar Vukic (89°).

Tabilo espera en el cuadro principal del Miami Open a Garin, Tabilo y Jarry.

Por último, Jarry enfrentará al italiano Mattia Bellucci (94°). De avanzar tendrá como rival a Rinky Hijikata (117°) o Dane Sweeny (131°), ambos australianos.

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Cabe recordar que el Miami Open, el segundo Masters 1000 de la temporada se juega en carpeta dura con un grato recuerdo para el tenis chileno: cuando aún era un torneo ATP Super 9, Marcelo Ríos se coronó campeón en 1998 al superar a Andre Agassi, alcanzando el número 1 de la ATP.

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En lo que respecta a Tabilo, el chileno viene de ser subcampeón en el Río Open, cuartos de final en el Chile Open y de caer frente a Danill Medvedev en la ronda de 64 del Masters de Indian Wells.

Resumen:

-Alejandro Tabilo (40° ATP) disputará el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Miami.

-Garin, Barrios y Jarry inician este lunes la qualy buscando un cupo en el cuadro principal.

-Cristian Garin (90°) debutará en la clasificación ante el canadiense Liam Draxl (147°).