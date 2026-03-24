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Miami Open

Alex Michelsen se transforma en enemigo de Chile tras vencer a Tabilo y lanza: “Me gusta cuando…”

El estadounidense dio fuertes declaraciones tras vencer al chileno en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

Por Carlos Silva Rojas

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Alex Michelsen le ganó a Tabilo en Miami.
© Getty ImagesAlex Michelsen le ganó a Tabilo en Miami.

Una dura derrota tuvo el chileno Alejandro Tabilo (41°) en la tercera ronda del Miami Open, puesto que desaprovechó una ventaja ante el estadounidense Alex Michelsen (40°) y quedó eliminado.

El partido terminó con polémica, porque apenas triunfó el local se volteó a los hinchas chilenos que apoyaron a Tabilo todo el partido y les hizo un gesto de silencio, debido a que estaba enojado por el ruido que hicieron durante el compromiso.

Tras el partido habló Michelsen, quien se lanzó contra los chilenos: “me gusta cuando la gente quiere verme perder. Tuve que hacerlos callar, lamentablemente“, dijo el norteamericano a Clay.

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Michelsen reclamó contra hinchas chilenos “irrespetuosos”

Alex Michelsen siguió con sus declaraciones tras vencer a Alejandro Tabilo y matizó, porque indicó que le gusta que los hinchas chilenos apoyen a Jano, sin embargo, reclamó contra los “irrespetuosos”.

“Fue una gran atmósfera. Me encanta. Me encanta lo patriotas que son los chilenos con los suyos. Creo que es increíble. Pero un par de personas fueron irrespetuosas durante el partido“, señaló.

Alex Michelsen jugará con Sinner en Miami. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Alex Michelsen jugará con Sinner en Miami. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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“Me encanta cuando la gente anima contra mí, así que fue muy divertido. Gane o pierda, diría lo mismo que siempre digo. Definitivamente me ayudó mucho”, cerró Michelsen.

Ahora, Alex Michelsen tendrá un desafío de marca mayor, puesto que se medirá con el italiano Jannik Sinner en los octavos de final del Miami Open.

En síntesis

  • Alex Michelsen eliminó al chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda del Miami Open.
  • El tenista estadounidense enfrentará al italiano Jannik Sinner en los octavos de final.
  • Alex Michelsen increpó a los hinchas chilenos con gestos de silencio por su comportamiento.
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