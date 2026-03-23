Se acabó el sueño: Alejandro Tabilo es eliminado del Masters 1000 de Miami

Se acabó el sueño: Alejandro Tabilo (41°) quedó eliminado en la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Miami. El chileno no pudo ante el local Alex Michelsen (40°) y dejó escapar la gran chance de meterse entre los 16 mejores del torneo.

La raqueta nacional venía de bajar Andrey Rublev, número 16 del mundo, y que además fue su sexto triunfo sobre rivales top 20. Por lo que venía mostrar un muy buen tenis.

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Lo que se reflejó en el inicio del partido. En el cuarto juego concretó el primer quiebre a su favor. Ventaja que mantuvo y le permitió quedarse con el set por 6-3 en 41 minutos.

Los más optimistas ya empezaban a soñar con un cruce en la siguiente ronda ante Jannik Sinner (2°) o Corentin Moutet (30°). Pero todo se derrumbó de forma inesperada.

En la segunda manga, Michelsen entró con todo y complicó a Tabilo. Lo que se reflejó en el quiebre del saque del chileno en el sexto game. Finalmente Alex se llevó la manga por 6-3 en 36 minutos. Por lo que todo se definió en el último set.

Tabilo tuvo que luchar más de la cuenta para mantener su juego. El gringo Michelsen lo complicó y logró quebrarle el servicio otra vez en el séptimo game. Ya con la ventaja a su favor, sacó a relucir su mejor saque y se quedó con el triunfo por 6-4 en 42 minutos de juego. Celebración que dedicó a los hinchas chilenos mandándolos a callar.

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Alejandro Tabilo ingresará a los 40 mejores del ranking ATP

Ahora Tabilo debe recuperar las energías lo más rápido posible ya que este lunes debe disputar el dobles junto a Tommy Etcheverry. Con el argentino están en octavos de final y se medirán ante Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

¿Cuál es el nuevo ranking de Alejandro Tabilo?

El tenista nacional se ubica 41° del planeta tenis. Pero ya con su presentación en el Masters 1000 de Miami subirá como mínimo dos puestos.

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Por lo que desde el próximo lunes 30 de marzo estará entre los mejores 40 del ranking ATP. De esta forma se sigue acercando a su gran anhelo de estar entre los top 30 antes del cierre del primer semestre del 2026.

Así las cosas, Alejandro Tabilo da vuelta la página y seguirá compitiendo en Estados Unidos. Su próximo desafío será el ATP 250 en Houston, torneo que se jugará en arcilla y que comienza el 29 de marzo con la qualy. Ahora el chileno saltaría a la cancha recién en la jornada del 30/3.