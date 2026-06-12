El furor provocado por completar el álbum del Mundial llega hasta La Reina, donde habrán sorpresas para los coleccionistas.

Aunque Chile no esté en el Mundial, la fiebre por este evento se ha trasladado a los álbumes. Las largas filas en muchos locales para comprar el álbum de Panini llevó a la Municipalidad de La Reina a organizar una “cambiatón” de láminas, en el marco del inicio del máximo torneo de selecciones.

La actividad celebrará su tercera edición en suelo reinino y será totalmente gratuita y abierta a la comunidad, teniendo como escenario el Centro Deportivo La Reina.

El álbum del Mundial ha sido furor en Chile

¿Cuándo y dónde es la Cambiatón en La Reina?

La cita es el sábado 13 de junio, entre 11:00 y 14 horas y también considera múltiples actividades familiares en el recinto ubicado en avenida Fernando Castillo Velasco 9700.

“Estamos felices de poder realizar nuevamente una cambiatón en la comuna. Este tipo de actividades reúne a la familia, fanáticos y coleccionistas de todas las edades, convirtiéndose en un panorama ideal para nuestros vecinos”, comentó en la previa de este evento el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

Agregó que “justamente, este tipo instancias, donde se mezcla la entretención, actividad física y la vida sana, son las que queremos desarrollar con nuestra Corporación de Deportes, más aún cuando tenemos la Copa del Mundo en curso que genera mucho interés a nivel nacional e internacional”.

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Dicha actividad tendrá un factor diferenciador: el rol protagónico de Panini. Esta vez, no sólo se reducirá a la presencia de un stand, si no que siendo un socio organizativo de la instancia, considera grandes premios y sorpresas para los asistentes que, de seguro, no olvidarán este encuentro familiar en torno a las láminas y álbumes.

La jornada también considera la presencia de rostros muy familiares para las nuevas generaciones. Es que en la instancia estará la Selección de Creadores de Contenido, con nombres confirmados como Chumingo, Cocoliso, Cococho, Wilsito y Elmemo. ¿Los quieres conocer? Entonces, no faltes, pues es totalmente gratuito y abierto a toda la familia.

Cambiatón en Arauco El Bosque

Este sábado 13 de junio, el centro comercial Arauco El Bosque también se convertirá en el epicentro de la pasión futbolera con una jornada masiva de intercambio de láminas, ideal para quienes buscan conseguir esa figurita difícil o liquidar las repetidas.

La cita es en la Plaza Central del mall en dos horarios: a las 15:00 y a las 17:00 horas.

Pero eso no es todo. Para hacer la jornada aún más emocionante, el evento contará con la participación especial de integrantes de la Selección Femenina de Fútbol, quienes estarán compartiendo con los asistentes y apoyando a la marea de coleccionistas.

Coordenadas del evento: