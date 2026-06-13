El equipo de la gran manzana volvió a conquistar la mejor liga del mundo luego de 53 años.

La NBA tiene un nuevo campeón y es New York Knicks. El equipo de la gran manzana le ganó a San Antonio Spurs y volvió a conquistar el título tras 53 años de sequía.

La ciudad que nunca duerme tendrá una fiesta eterna gracias a Jalen Brunson y compañía, quienes fueron hasta el estado de Texas para poner fin a la larga racha sin ganar la mejor liga de basquetbol del mundo. Ahora, la Estatua de la Libertad los espera para festejar.

Otra vez lo dieron vuelta

Luego del electrizante triunfo en el juego 4 en el Madison Square Garden, donde remontaron 29 puntos de diferencia, los Knicks tenían la misión de ir a San Antonio por el Trofeo Larry O’Brien y vaya que lo consiguieron. La serie estaba 3-1 a su favor.

Desde un inicio, los Spurs demostraron que no estaban dispuestos a ir a dejar el título tan fácil. Comenzaron en ventaja, incluso por momentos teniendo más de 15 de diferencia, pero poco a poco Julen Brunson y los suyos comenzaron a afinar la puntería. Se fueron al medio tiempo solo 5 unidades abajo.

ver también La historia de décadas que une a las monjas de los Spurs y que ha cautivado las finales de la NBA

Ya en el último cuarto, similar a lo sucedido en el juego anterior, New York Knicks puso el pie en el acelerador y no los frenaron más. Un tremendo Josh Hart y OG Anunoby, entre otros, lideraron el triunfo final de 94 a 90, que le devuelve el título a la ciudad que nunca duerme tras haberlo ganado por última vez en 1973. Este es su tercer anillo de la NBA.

La gran figura de la noche, al igual que en todos los playoffs, fue Julen Brunson. El Capitán Clutch fue clave en los momentos determinantes y registró 45 puntos en San Antonio. Todo el resto del equipo anotó 49 unidades. Increíble. Terminó siendo el MVP de las finales.

Brunson llegó en 2022 a los Knicks y le devolvió la gloria a la franquicia. Imagen: Getty

Ahora la misión de los New York Knicks es seguir siendo protagonistas y no dejar que pasen otros 53 años para celebrar un título de la NBA. Claro que eso será trabajo para la próxima temporada. Esta noche, la gran manzana tiene fiesta y hasta la Estatua de la Libertad llegará a Times Square a celebrar. Salud campeones.