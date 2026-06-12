Este sábado se disputará el esperado quinto juego de la serie que podría definir al próximo campeón de la liga.

Este sábado se disputará un partido decisivo en las Finales de la NBA, cuando los New York Knicks reciban a los San Antonio Spurs en un encuentro que podría coronar al nuevo campeón de la liga.

La serie está 3-1 a favor del conjunto neoyorquino, por lo que una nueva victoria le bastará para quedarse con el título y poner fin a una espera de más de cinco décadas, ya que no conquista el campeonato desde 1973.

¿Dónde ver el Juego 5 de las finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs?

El quinto partido de la saga se juega en San Antonio, Texas, y se disputará este sábado 13 de junio a las 20:30 horas. La transmisión estará disponible a través de la plataforma de Prime Video para sus subscriptores.

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Así llegan los equipos al quinto juego de las finales

Ambos equipos llegan tras realizar grandes campañas, aunque viven realidades distintas en esta definición. Los Knicks han logrado imponerse en tres de los cuatro encuentros de la serie, mientras que los Spurs han estado cerca de igualarla: ganaron el segundo partido y cayeron en el tercero y cuarto por apenas un punto.

Los Spurs han visto cómo se les escapaban partidos clave en los minutos finales. Errores en la toma de decisiones, pérdidas de balón y la intensa presión defensiva de los Knicks han sido factores determinantes en dos derrotas que pudieron tener un desenlace diferente.

Por ello, San Antonio llega con la obligación de ganar este sábado para forzar un sexto partido y mantener viva la serie. De lo contrario, los New York Knicks se coronarán campeones de la NBA por primera vez desde 1973.

En el último duelo, San Antonio parecía encaminarse al triunfo tras sacar una ventaja cercana a los 30 puntos. Sin embargo, Nueva York protagonizó una remontada histórica y terminó llevándose la victoria gracias a una canasta decisiva de OG Anunoby en los segundos finales, quedando a solo un triunfo de la gloria.