Este miércoles se vivirá el tercer encuentro de las finales de la NBA donde el equipo de Nueva York tomó una ventaja de 2-0.

Este lunes se disputará el tercer partido de las Finales de la NBA, un duelo clave para los San Antonio Spurs, que están obligados a ganar si quieren seguir vigentes en la lucha por el anillo. Esto, luego de que los New York Knicks tomaran ventaja en la serie al quedarse también con el segundo encuentro.

Ambos equipos llegaron a estas Finales tras campañas históricas y después de largos años alejados de la disputa por el título, por lo que cada partido se vive con máxima intensidad en busca del ansiado campeonato.

¿Dónde ver el juego 3 de Knicks vs Spurs?

El tercer partido de las finales se transmitirá este lunes 8 de junio a las 20:30 horas (Chile) y la transmisión estará disponible para los suscriptores a través de la plataforma de Prime Video.

Este miércoles se disputará el tercer juego de la NBA. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)

Así llegan los equipos

Los New York Knicks se impusieron en el primer juego por 105-95 sobre los Spurs, logrando una importante ventaja en el arranque de la serie. Sin embargo, en el segundo encuentro todo fue mucho más parejo e incluso San Antonio estuvo cerca de igualar la llave.

Cuando parecía que el resultado impulsaría un alargue al ir empatados 104-104, un error de coordinación de Wembanyama en los segundos finales terminó siendo determinante.

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Una mala conexión que involucró al jugador frencés dando un pase que rebotó en la espalda de Stephon Castle derivó en una pérdida de balón que fue aprovechada por los Knicks y Brunson para sacar falta, anotar el punto decisivo y quedarse con el triunfo, tomando así una ventaja de 2-0 en la serie.

En síntesis: