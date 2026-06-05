Knicks y Spurs buscan escribir una nueva página en su historia y dar un paso más hacia la conquista del anhelado título de la NBA.

Las Finales de la NBA ya están en marcha y los New York Knicks dieron el primer golpe en la serie ante los San Antonio Spurs, luego de imponerse en un intenso y disputado encuentro inaugural.

En el primer partido de la definición, el conjunto neoyorquino se quedó con el primer punto tras vencer por 105-95 a los Spurs en un duelo que se mantuvo competitivo durante gran parte de la noche y que contó con las principales figuras de ambos equipos entregándolo todo sobre la cancha.

Ahora, los Knicks buscarán ampliar su ventaja en la serie, mientras que San Antonio intentará reaccionar para igualar las Finales y evitar que Nueva York tome una distancia importante en la lucha por el título.

¿Cuándo y a qué hora ver la final 2 de la NBA?

La segunda final de las finales entre los Spurs y los Knicks se disputará este viernes 5 de junio a las 20:30 horas (Chile) y se podrá ver a través de la señal de Prime Video, quienes transmitirán cada partido de manera exclusiva para Latinoamérica.

Esta noche los Knicks y los Spurs disputarán el segundo duelo por el anillo de la NBA. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)

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La final que marca historia para los equipos

Los Knicks vuelven a disputar unas Finales de la NBA luego de 27 años de ausencia, coronando una temporada memorable en la que fueron protagonistas absolutos de la Conferencia Este y se posicionaron entre los equipos más consistentes de la liga.

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Por su parte, los Spurs firmaron una destacada campaña en el Oeste, donde sorprendieron al dejar en el camino a Oklahoma City Thunder, elenco que llegaba como uno de los principales candidatos a quedarse con el campeonato.

Así, el conjunto de San Antonio regresa a la serie por el título después de 12 años, con la oportunidad de conquistar una nueva corona y seguir ampliando su legado en la NBA.