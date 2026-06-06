Chile vs Brasil: minuto a minuto en vivo y goles de la Roja Sub 20 rumbo al próximo Mundial

El equipo que está a cargo de Sebastián Miranda sigue preparándose para la próxima Copa del Mundo. Amistoso de peso en casa, con nombres ya conocidos en el país.

La selección de Chile Sub 20 ya trabaja con miras a la próxima Copa del Mundo de la categoría. Dicho torneo se jugará en 2027 en Uzbekistán y Azerbaiyán, por lo que el equipo de Sebastián Miranda enfrenta una serie de amistosos.

Esta vez el rival será el todopoderoso Brasil, país que también jugará el próximo Sudamericano para sacar pasajes al Mundial. Con nuevos rostros, la Rojita apuesta por consolidar figuras con miras al esperado recambio, en el Estadio Nacional.

Para el encuentro contra la Verdeamarela destacan jugadores que ya han tenido minutos en la Liga de Primera chilena. El arquero Gabriel Maureira (Colo Colo), el defensa José Movillo (O’Higgins) y Yastin Cuevas (Colo Colo) son algunos de ellos. También destaca Cristian Rocha, goleador de Temuco en Primera B.

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