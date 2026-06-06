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Fútbol Internacional

Chile vs Brasil: minuto a minuto en vivo y goles de la Roja Sub 20 rumbo al próximo Mundial

El equipo que está a cargo de Sebastián Miranda sigue preparándose para la próxima Copa del Mundo. Amistoso de peso en casa, con nombres ya conocidos en el país.

Por Nelson Martinez

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La nueva generación que busca ir al próximo Mundial.
© La Roja.La nueva generación que busca ir al próximo Mundial.

La selección de Chile Sub 20 ya trabaja con miras a la próxima Copa del Mundo de la categoría. Dicho torneo se jugará en 2027 en Uzbekistán y Azerbaiyán, por lo que el equipo de Sebastián Miranda enfrenta una serie de amistosos.

Esta vez el rival será el todopoderoso Brasil, país que también jugará el próximo Sudamericano para sacar pasajes al Mundial. Con nuevos rostros, la Rojita apuesta por consolidar figuras con miras al esperado recambio, en el Estadio Nacional.

Para el encuentro contra la Verdeamarela destacan jugadores que ya han tenido minutos en la Liga de Primera chilena. El arquero Gabriel Maureira (Colo Colo), el defensa José Movillo (O’Higgins) y Yastin Cuevas (Colo Colo) son algunos de ellos. También destaca Cristian Rocha, goleador de Temuco en Primera B.

Minuto a minuto:

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LOS NOMINADOS DE LA ROJITA

Sin Zidane Yáñez por lesión, estos son los nominados por Sebastián Miranda para el partido amistoso contra Brasil. Destacan conocidos nombres como Gabriel Maureira y Yastin Cuevas.

PRECIOS POPULARES

Para quienes quieran ver por TV el encuentro, hay transmisión confirmada por TV abierta en Chile. Además, la ANFP puso precios populares de hasta $2750 en galería Andes y niños gratis.

¡BUENAS TARDES REDGOLEROS!

Iniciamos una nueva transmisión siguiendo a la Roja del futuro. Chile Sub 20 afronta duro desafío amistoso ante Brasil, en partido a jugarse en el Estadio Nacional. Sigue toda la acción junto a nuestro minuto a minuto.

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