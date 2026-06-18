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Mercado de fichajes

El jugador que pasó por La Roja y que ahora redefine su futuro en la MLS

El defensor chileno-argentino vive horas clave tras su salida de Canadá y en las próximas semanas podría conocerse el nuevo rumbo de su carrera.

Por Andrea Petersen

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El jugador definió su futuro.
© Getty ImagesEl jugador definió su futuro.

El mercado de fichajes ya comienza a tomar movimiento y varios jugadores empiezan a definir su futuro. Uno de ellos es el futbolista chileno-argentino Tomás Avilés, quien durante esta temporada estuvo a préstamo en Canadá.

El defensor dejó Inter Miami para sumarse a Montréal, club que también contó con la presencia del arquero chileno Thomas Gillier. Sin embargo, tras un breve paso por la MLS, su futuro ya comienza a definirse.

El club donde jugará Avilés el próximo semestre

El defensor no continuará en el CF Montréal, luego de que el club canadiense decidiera poner fin anticipadamente a su préstamo. De esta forma, el futbolista deberá regresar al Inter Miami, dueño de su pase.

La información fue dada a conocer por el periodista Vincent Destouches, quien sigue la actualidad del conjunto canadiense. Según reportó, la relación entre el jugador y el club llegó a su fin y el zaguero volverá a la escuadra de Florida.

Áviles regresará a Inter Miami (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

Áviles regresará a Inter Miami (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

Avilés había llegado a Montreal en calidad de cedido por una temporada, pero nunca logró consolidarse. Durante su estadía disputó apenas cuatro partidos, acumulando 221 minutos en cancha, sin registrar goles ni asistencias.

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Si bien en sus primeros pasos con Inter Miami tomó protagonismo, con el paso del tiempo fue perdiendo su lugar. Errores defensivos y sanciones terminaron afectando su continuidad, relegándolo en numerosas ocasiones al banco de suplentes e incluso quedó fuera de algunas convocatorias.

La conexión de Tomás Avilés con Chile

Gracias a su ascendencia chilena por parte de su abuela, Avilés, nacido en Río Gallegos, Argentina, obtuvo la nacionalidad chilena y defendió a La Roja en el Sudamericano Sub 20 de 2023, torneo en el que disputó tres encuentros.

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Sin embargo, meses más tarde decidió representar a Argentina en el Mundial Sub 20, donde sumó dos apariciones. Hasta ahora, el defensor no ha tenido su debut con ninguna selección adulta.

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