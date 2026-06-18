El futuro del arquero nacional parecía estar definido para fines de junio, pero una decisión tomada en las últimas semanas cambió completamente el escenario.

Thomas Gillier continúa consolidando su experiencia internacional. El arquero chileno recaló esta temporada en el CF Montréal de la MLS, donde llegó a préstamo desde el Bologna de Italia y ha logrado sumar una destacada participación bajo los tres palos.

En un principio, la cesión del seleccionado nacional finalizaba el próximo 30 de junio. Sin embargo, según informó el periodista canadiense Maxime Truman, el conjunto canadiense decidió extender el préstamo del portero, aunque por ahora no se han entregado detalles sobre la duración del nuevo acuerdo.

Thomas Gillier se queda en la MLS

A través de sus redes, el comunicador señaló a través de su cuenta de X (ex Twitter) que el jugador se queda en la MLS.

“Me confirmaron hace unos días que Bolonia había extendido el préstamo de Thomas Gillier a Montreal y que este último estaba muy contento de permanecer con el #CFMTL. No sé por qué aún no se ha anunciado”.

El presente de Gillier

El portero de 22 años formado en Universidad Católica dio el gran salto internacional este año al fichar con el Bologna de la Serie A, donde fue enviado a préstamo a Canadá antes de debutar con la escuadra italiana.

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En su llegada a Montreal, el jugador se posicionó bajo los tres palos, jugando en 23 de 28 partidos.

Y, a pesar de que la escuadra no logró entrar a las eliminatorias de la MLS esta temporada al terminar en el puesto 11, el portero nacional si dejó una buena sensación en el equipo.