Alexis jugó una pichanga en medio de sus vacaciones en Tocopilla y marcó un golazo de globito. En Sevilla alucinan y ruegan que renueve contrato con los blanquirrojos.

Alexis Sánchez se encuentra de vacaciones en Chile con la familia y revoluciona su natal Tocopilla. De paso, en Sevilla lo miran con anhelo para que renueve contrato con el club blanquirrojo, con el que termina contrato este 30 de junio.

Es que Alexis no deja de jugar al fútbol porque esté de vacaciones, y así lo hizo. El delantero participó de una pichanga y la rompió: metió un golazo de globito y para suerte de todos fue grabado en un video que ya es viral.

Así, la pichanga de Alexis Sánchez también llegó a ojos del fútbol español. Y la prensa sevillana alucina reiterando su deseo de que el chileno renueve su contrato por otra temporada.

“Alexis Sánchez muestra su calidad en Chile, a la espera de un acuerdo con el Sevilla“, titula Estadio Deportivo, agregando que “el veterano atacante se encuentra de vacaciones en su Tocopilla natal, donde ha participado en una pichanga cuyas imágenes están llamando mucho la atención, con gol de vaselina incluido“.

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El golazo de Alexis en la pichanga de Tocopilla

Añaden que de los jugadores que terminan contrato “sólo queda por resolver el futuro de Odysseas Vlachodimos (…) y Alexis Sánchez, que gracias a su buen tramo final de temporada se ha ganado una renovación por una campaña más en la que se viene trabajando, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo“.

“A falta de sólo 13 días para que expire su vinculación, el Niño Maravilla disfruta de sus vacaciones en su país, donde ha participado en una pichanga que ha sido capturado por varios aficionados que ovacionaron su golazo de vaselina desde fuera del área, grabado por la periodista Marcela Leyton”, añaden.

Estadio Deportivo expone que “en un primer momento se daba por hecho que el tocopillano regresaría este verano a Sudamérica, donde no le han faltado pretendientes. Había recibido llamadas de México, Argentina y Brasil, desde donde ya tocaron a su puerta en enero el Corinthians y especialmente el Internacional de Porto Alegre. Pero donde soñaban especialmente con su vuelta es en su país, con Universidad de Chile esperándole con las puertas abiertas”.

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“Ahora, en cambio, le atrae la posibilidad de alargar una temporada más su estancia en el fútbol europeo, donde desembarcó hace 19 años de la mano de Udinese, el mismo club del que llegó gratis el pasado verano a Nervión. Para ello, deberá aceptar seguir cobrando un sueldo asumible, de unos 500.000 euros netos, y asumir su rol secundario en el equipo“, sentenció.

Resumen:

-30 de junio: termina el actual contrato de Alexis Sánchez con el Sevilla.

-500.000 euros netos: sueldo que deberá aceptar para renovar otra temporada en España.

-Universidad de Chile: club sudamericano que espera el regreso del delantero a sus filas.