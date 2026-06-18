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Liga de Primera

Minuto a minuto: U de Chile y O’Higgins ponen al día el partido pendiente que cierra la primera rueda

Universidad de Chile y O'Higgins ponen al día el partido de la fecha 13 de la Liga de Primera, que fue reprogramado por la participación de los celestes en Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

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La U y O'Higgins ponen al día el partido pendiente.
© PhotosportLa U y O'Higgins ponen al día el partido pendiente.

Universidad de Chile y O’Higgins ponen al día la Liga de Primera y se enfrentan este jueves, por la fecha 13 del torneo nacional. Los azules reciben a los celestes en el Estadio Nacional, para cerrar la primera rueda del campeonato.

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El duelo fue fichado inicialmente para el 23 de mayo, pero por la participación internacional de O’Higgins en Copa Sudamericana fue reprogramado para el el 10 de junio, pero fue modificado nuevamente para este jueves 18.

La U y O’Higgins cierran la primera rueda de la Liga de Primera con el partido pendiente de la fecha 13.

La U y O’Higgins cierran la primera rueda de la Liga de Primera con el partido pendiente de la fecha 13.

Cabe recordar que este será el último duelo de la Liga de Primera hasta fines de Julio, considerando que este fin de semana comienza la Copa Chile.

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Minuto a minuto: U. de Chile vs. O’Higgins

Así está la tabla

La U y O'Higgins buscarán un triunfo que los acerque a la parte alta de la Liga de Primera.

Bajas en la U

Universidad de Chile lamenta dos bajas: Lucas Assadi sufrió la sensible muerte de su abuelo, mientras Franco Calderón está enfermo.

Los citados de la U

La nómina de Fernando Gago contra O'Higgins:

1.- Cristopher Toselli
4.- Diego Vargas
5.- Nicolás Ramírez
6.- Nicolás Fernández
7.- Maximiliano Guerrero
8.- Israel Poblete
11.- Eduardo Vargas
14.- Marcelo Morales
16.- Elías Rojas
17.- Fabián Hormazábal
18.- Juan Martín Lucero
19.- Javier Altamirano
21.- Marcelo Díaz
23.- Ignacio Vásquez
24.- Lucas Romero
25.- Gabriel Castellón
28.- Agustín Arce
29.- Lucas Barrera
31.- Bianneider Tamayo
34.- Vicente Ramírez

Los citados de O'Higgins

Todo el contingente de Lucas Bovaglio:

Probable formación de la U

La U saldría al campo con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblet y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en ataque.

Comenzamos la previa

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. La primera rueda de la Liga de Primera se pone al día con el único partido pendiente: Universidad de Chile contra O'Higgins, por la decimotercera fecha. Acompáñanos en la espera del partido y con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto durante el duelo.

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