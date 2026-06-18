Minuto a minuto: U de Chile y O’Higgins ponen al día el partido pendiente que cierra la primera rueda

Universidad de Chile y O'Higgins ponen al día el partido de la fecha 13 de la Liga de Primera, que fue reprogramado por la participación de los celestes en Copa Sudamericana.

Universidad de Chile y O’Higgins ponen al día la Liga de Primera y se enfrentan este jueves, por la fecha 13 del torneo nacional. Los azules reciben a los celestes en el Estadio Nacional, para cerrar la primera rueda del campeonato.

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El duelo fue fichado inicialmente para el 23 de mayo, pero por la participación internacional de O’Higgins en Copa Sudamericana fue reprogramado para el el 10 de junio, pero fue modificado nuevamente para este jueves 18.

La U y O’Higgins cierran la primera rueda de la Liga de Primera con el partido pendiente de la fecha 13.

Cabe recordar que este será el último duelo de la Liga de Primera hasta fines de Julio, considerando que este fin de semana comienza la Copa Chile.

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Minuto a minuto: U. de Chile vs. O’Higgins