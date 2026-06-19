En el mundo azul confían en que pueden ser competitivos en el segundo semestre y pelear el título con el escapado cuadro albo.

Terminaron las 15 fechas iniciales de la Liga de Primera y el sólido puntero es Colo Colo, que manda con 10 unidades de ventaja sobre Universidad Católica.

Un poco más atrás de los cruzados quedó Universidad de Chile, a 12 puntos del Cacique. Los laicos avanzaron en la tabla luego de la victoria sobre O’Higgins en partido pendiente que se jugó este jueves en el Nacional.

A pesar de la distancia en la tabla, en la U confían en que le pueden devolver la remontada de 2024 a Colo Colo, porque aseguran que no hay nada escrito y restan 45 puntos en disputa.

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Cristián Castañeda confía en la remontada de la U a Colo Colo

Universidad de Chile fue uno de los tres equipos que le pudo ganar a Colo Colo en el primer semestre. A ello se aferran los azules y confían en que pueden acortar distancias de a poco.

Uno de los históricos azules como Cristián Castañeda, conversó con RedGol y señaló que no hay nada perdido, a pesar de la larga distancia que tiene el elenco popular en la tabla de posiciones.

“En el fútbol no hay nada escrito, se puede aún remontar la ventaja de Colo Colo, hay cosas que llaman la atención durante las temporadas”, dijo el ex lateral derecho.

Pese a lo anterior, Scooby pone mesura: “hay que ratificar el buen momento, agarrar una racha de victorias y meter presión. Sin embargo, creo que es difícil que se le pueda escapar este campeonato a Colo Colo”.

“No pierdo la fe, la U es capaz de remontar, pero está complicado, son 12 puntos de ventaja, es difícil, aunque no hay que dar nada por descontado“, explicó.

La U cerró el semestre con una victoria ante O’Higgins. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Para finalizar, Cristián Castañeda cree que es fundamental ganarle el partido a Colo Colo en el segundo semestre y también espera que la UC haga lo propio, para que se acorte la ventaja.

“Lo que tiene que hacer la U es que, cuando juegue con ellos, no perder. Y si es capaz de ganarle, ya ahí le va a descontar seis puntos que son importantísimos, y ahí vamos a ir viendo en qué podemos mejorar”, cerró.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera