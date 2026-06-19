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Universidad de Chile

Incertidumbre y preocupación en U de Chile: Gago operado de urgencia por problemas cardiovasculares

Universidad de Chile explicó que el DT se ausentó de la práctica de hoy y las informaciones apuntan a que Gago sufrió dolores en el pecho tras la victoria contra O'Higgins. Fue operado de urgencia.

Por Diego Jeria

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Gago fue operado de urgencia en la U tras problemas cardiovasculares.
© PhotosportGago fue operado de urgencia en la U tras problemas cardiovasculares.
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Universidad de Chile comienza con incertidumbre y preocupación este viernes. Los mismos azules informaron que el entrenador Fernando Gago se ausentó del entrenamiento de hoy para someterse a exámenes médicos puntuales y de cuidado.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy“, informó la U a través de redes sociales.

Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico“, sentenciaron los azules.

De inmediato las dudas y rumores comenzaron a correr. Es que no es común que los clubes informen con tanto detalle estos temas, y el tema comunicacional del Chuncho fue por lo menos extraño.

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Gago y dolores en el pecho: operado de urgencia

En medio de esta nebulosa, Radio Cooperativa informó que tras la victoria por 2-0 ante O’Higgins “Gago se sintió mal luego del partido con dolores en el pecho, tras lo cual se fue a la clínica, donde pasó la noche“.

Gago sintió dolores en el pecho tras la victoria de la U ante O’Higgins y debió ser operado de urgencia.

Gago sintió dolores en el pecho tras la victoria de la U ante O’Higgins y debió ser operado de urgencia.

Según la misma fuente, el entrenador argentino estará en observación este viernes y sábado, por lo que seguramente no estará el domingo en el duelo de Copa Chile ante Santiago Wanderers“, sentencia la 93.3 FM.

Pero la situación fue más extrema: La Tercera publica que “el entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada“.

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Es un hecho que Gago no estará en funciones para el encuentro de este fin de semana, en que los estudiantiles enfrentarán a Santiago Wanderers, por la Copa Chile. El equipo azul tendrá que ser dirigido por su ayudante, Fabricio Coloccini“, sentenciaron.

Resumen:

-Fernando Gago fue operado y permanece en observación médica tras realizarse exámenes cardiovasculares.

-Copa Chile: El técnico se perderá el partido del domingo contra Santiago Wanderers.

-Fabricio Coloccini dirigirá a Universidad de Chile como ayudante durante este fin de semana.

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