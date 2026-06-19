Los dirigidos por Gustavo Alfaro van por el primer triunfo en el torneo, ante un durísimo rival por el grupo D.

La selección de Paraguay vuelve a la cancha en el Mundial 2026, donde en un durísimo encuentro ante la selección de Turquía, buscará su primer triunfo en el torneo.

Luego del primer paso en falso en el primer compromiso ante Estados Unidos, los dirigidos por Gustavo Alfaro deben levantar y buscar la primera victoria para seguir con vida.

Con los dueños de casa dominando el grupo con 6 puntos, mientras que Australia está con 3, los paraguayos necesitan meterse en la pelea por el grupo para pensar en la siguiente ronda.

Paraguay perdió por un 4-1 ante Estados Unidos en la primera fecha del Mundial. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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