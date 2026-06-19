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Mundial 2026

Paraguay vs Turquía: sigue el minuto a minuto en el Mundial 2026

Los dirigidos por Gustavo Alfaro van por el primer triunfo en el torneo, ante un durísimo rival por el grupo D.

Por Cristián Fajardo C.

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Paraguay está obligado a ganar si quiere seguir con vida en el Mundial
© GettyParaguay está obligado a ganar si quiere seguir con vida en el Mundial

La selección de Paraguay vuelve a la cancha en el Mundial 2026, donde en un durísimo encuentro ante la selección de Turquía, buscará su primer triunfo en el torneo.

Luego del primer paso en falso en el primer compromiso ante Estados Unidos, los dirigidos por Gustavo Alfaro deben levantar y buscar la primera victoria para seguir con vida.

Con los dueños de casa dominando el grupo con 6 puntos, mientras que Australia está con 3, los paraguayos necesitan meterse en la pelea por el grupo para pensar en la siguiente ronda.

Paraguay perdió por un 4-1 ante Estados Unidos en la primera fecha del Mundial. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Paraguay perdió por un 4-1 ante Estados Unidos en la primera fecha del Mundial. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Turquía vs. Paraguay: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE por TV el Mundial 2026

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Revisa el minuto a minuto:

FORMACIÓN DE PARAGUAY

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¿SE HAN ENFRENTADO ANTES?

Será la primera vez que Paraguay enfrenta a Turquía en un Mundial, aunque de todas maneras han chocado en amistosos internacionales: un amistoso en junio de 1995 que finalizó 0-0.

TREMENDO ESTADIO

Con capacidad para 68.827 espectadores el Levi's Stadium de Santa Clara recibe este encuentro, aunque para el Mundial tiene el nombre de  San Francisco Bay Arena Stadium.

EL GRUPO SE MUEVE

Esta jornada comenzó la fecha 2 del grupo D del Mundial 2026 con la victoria de Estados Unidos por 2-0 ante Australia que los clasificó a la ronda de los 16 mejores del torneo.

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ASÍ LLEGA TURQUÍA

Los turcos fueron sorprendidos en la primera fecha del grupo D, con una Australia quien los venció por 2-0, por lo que también llegan presionados por un triunfo.

ASÍ LLEGA PARAGUAY

Los sudamericanos comenzaron de la peor forma en el Mundial 2026, donde en el primer partido cayeron por 4-1 ante Estados Unidos, con el técnico Gustavo Alfaro fuertemente criticado. Por lo mismo, hay una presión mayor para enfrentar este duelo en el estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara.

TABLA DE POSICIONES

Bienvenidos al Mundial

Sean todos bienvenidos, comenzamos la transmisión del encuentro entre Paraguay vs Turquía, con los sudamericanos buscando la primera victoria en el Mundial 2026. Sigue acá todos los detalles.

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