Turquía está de vuelta en el Mundial y quiere superar la tremenda campaña que lograron hace 22 años en Corea del Sur y Japón.

Datos principales

Confederación: UEFA

Apodo: Ay-Yıldızlılar (Los de la medialuna y la estrella), Bizim Çocuklar (Nuestros Niños).

Ranking FIFA: 22°

Grupo en el Mundial: D (Australia, Paraguay y Estados Unidos)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Turquía miró resignada su posición en el Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA. Le tocaba compartir con España, equipo que era mucho más que favorito para llevarse el primer lugar. Y, de hecho, así lo hizo, resignando puntos en un solo duelo, precisamente ante Turquía, en Sevilla (2-2), cuando era imposible que los turcos les dieran caza. El Mundial 2026 parecía aún lejos.

Esto hizo que el cuadro de la medialuna y la estrella se fuese a playoffs, donde tuvo que enfrentar dos duelos de eliminación directa. Primero, ante Rumania en Estambul, las cosas salieron bien con justeza. Un gol solitario de Ferdi Kadioglu (54′) les dio el pase a la final de la Ruta C, ante Kosovo.

Jugado en Pristina, el partido era apretado y, pese a no contar con la localía, los turcos eran los que tomaban el control del partido. Finalmente, Kerem Akturkoglu empujó un balón que le quedó con el arco servido y desató la locura. Bastó para meter a Turquía en su tercer Mundial.

Calendario y estadios en los que juega

Australia vs. Turquía (domingo 14 de junio, 00:00 hrs, BC Place, Vancouver) Transmite: DirecTV.

Turquía vs. Paraguay (viernes 19 de junio, 23:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco). Transmite: DirecTV.

Turquía vs. Estados Unidos (jueves 25 de junio, 22:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmite: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.720 kms. (Vancouver-San Francisco-Los Ángeles).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 33,3%

Llegar a cuartos de final: 25%

Llegar a semifinales: 10%

Llegar a la final: 3,8%

Ser campeón: 1%

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ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Para la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, un segundo o tercer lugar en el Grupo D sería lo más apropiado para Turquía. De hecho, la IA proyecta que los dirigidos por Vincenzo Montella saquen cinco puntos y no pierdan ningún partido.

De esta forma, Gemini cree que Turquía vencerá a los australianos en el primer encuentro (“la técnica marcará la diferencia”); luego será un empate ante Paraguay (“no podrán ante la muralla sudamericana”); y, finalmente, igualarán ante Estados Unidos (“los turcos no se van a achicar por el ambiente local”).

En dieciseisavos de final, los turcos conseguirán avanzar gracias a que “agarrarán confianza temprano”. Es el atrevimiento juvenil y la jerarquía del mediocampo lo que permitirá el avance, pero éste se detendrá con una derrota en octavos.

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El plantel de Turquía

Porteros:

– Bayindir (Manchester United)

– Cakir (Galatasaray)

– Gunok (Besiktas)

Defensores:

– Kadioglu (Brighton)

– Demiral (Al Ahli)

– Celik (Roma)

– Ozan Kabak (Hoffenheim)

– Mert Muldur (Fenerbahce)

– Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)

– Eren Elmali (Galatasaray)

– Caglar Soyuncu (Fenerbahce)

– Samet Akaydin (Rizespor)

Mediocampistas:

– Arda Guler (Real Madrid)

– Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

– Orkun Kokcu (Besiktas)

– Hakan Calhanoglu (Inter de Milán)

– Ismail Yuksek (Fenerbahce)

– Kaan Ayhan (Galatasaray)

– Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Delanteros y Extremos:

– Kenan Yildiz (Juventus)

– Baris Yilmaz (Galatasaray)

– Kerem Akturkoglu (Fenerbahce)

– Yunus Akgun (Galatasaray)

– Oguz Aydin (Fenerbahce)

– Deniz Gul (Porto)

– Irfan Can Kahveci (Fenerbahce)

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Jugador estrella: Hakan Calhanoglu

Austria tuvo a Mozart y Turquía tiene a Hakan Calhanoglu. El oriundo de Mannheim, Alemania, optó por defender la bandera que le llenaba el corazón y hoy es el talento superior de su escuadra. Su letal pegada en los tiros libres esl algo a considerar, pero no es lo único. Con el paso de los años, dejó de ser un clásico enlace intermitente para transformarse en un mediocentro organizador integral que distribuye y maneja los tiempos desde su centro de operaciones, el círculo central.

Maravilló en la Bundesliga con la camiseta del Bayer Leverkusen y, luego, armó sus maletas para conquistar el Calcio italiano. Registró un paso importante por el AC Milan, pero su peak de rendimiento lo consiguió vistiendo la indumentaria del archirrival, el Inter de Milán. Bajo las órdenes de Simone Inzaghi, se reinventó posicionalmente para convertirse en la piedra angular del equipo, levantando el anhelado Scudetto. En la Pirámide de Maslow de los nerazzurri, es la promesa de autorrealización.

Y, obvio, este recorrido lo catapultó a capitán de su país. Desde su estreno oficial en 2013, ha sido el eje inamovible de Turquía a lo largo de tres Eurocopas. Su impacto más reciente quedó en evidencia durante la edición de 2024, torneo en el que anotó tantos clave para empujar a su selección hasta los cuartos de final. Con más de noventa apariciones internacionales en el cuerpo, el ex compañero de Alexis Sánchez representa el puente perfecto entre la histórica garra turca y la nueva generación dorada que pretende asaltar la próxima Copa del Mundo. Y por ahí deja chiquito lo logrado en Corea/Japón…

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El que arma el fútbol en Turquía | Getty Images

Jugador a seguir: Arda Guler

Los otomanos quieren asaltar las portadas del mundo occidental… y del planeta entero. Arda Guler irrumpe como ese soldado perfecto para lograrlo. Tiene una zurda prodigiosa, una visión milimétrica y un control orientado capaz de dejar tembloroso a cualquier marcador. Lejos de la anarquía típica de la edad, el volante impone una pausa reflexiva y ordena el flujo de ataque. Vaya jugadorazo.

Partió con la indumentaria del Fenerbahçe y pronto fue la joya más preciada de todo el Viejo Continente. Finalmente, el Real Madrid aseguró su ficha, llevándolo a la máxima exigencia de la capital española. Aunque su temporada de adaptación estuvo frenada por un complejo inicio médico, cerró aquel curso exhibiendo una efectividad goleadora asombrosa en sus apariciones en La Liga. Esa fortaleza psicológica le permitió celebrar torneos locales y la ansiada Champions League.

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Bajo la tutela de Vincenzo Montella, asumió el peso creativo de la Selección de Turquía sin titubear. Su consagración internacional absoluta ocurrió durante la reciente Eurocopa 2024, certamen donde despachó un zurdazo imparable frente a Georgia, arrebatándole el récord a Cristiano Ronaldo como el debutante más joven en anotar en el torneo continental. Y ahora, podría asaltar el castillo histórico en una Copa del Mundo.

El futuro y el presente de Turquía | Getty Images

Técnico: Vincenzo Montella

Vincenzo Montella le dio un nuevo aire a Turquía. Lejos de su época de goleador, el italiano consolidó una propuesta analítica que revolucionó a la escuadra otomana. Este proceso actual con el combinado turco marca su primera experiencia formal al mando de un país, asumiendo la labor de cohesionar a una generación juvenil muy promisoria.

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Su recorrido en la pizarra se nutrió en el rigor del Calcio. Destacó en Fiorentina, alzó una Supercopa con AC Milan y sumó rodaje internacional en Sevilla y Adana Demirspor. Tácticamente, su libreto rechaza el conservadurismo. Utiliza un 4-2-3-1 enfocado en la tenencia de balón veloz, exigiendo que sus mediocampistas roten constantemente para descolocar las marcas rivales y asfixiar la salida contraria mediante una presión alta en bloque.

Esa valentía estratégica es su gran aporte. Desde su llegada, potenció el atrevimiento ofensivo del equipo, logrando una destacada actuación en la reciente Eurocopa. Ahora, concentrado en la ruta hacia Norteamérica 2026, afina su idea para doblegar a cualquier potencia.

Posible 11

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Mejor participación de Turquía en los Mundiales

El 2002 se recuerda con cariño en Turquía. En aquella instancia, los turcos, con Hakan Sukur y la Bruja Sas como grandes estrellas, consiguieron llegar a la definición por el tercer puesto, la que le ganaron a los anfitriones, Corea del Sur (3-2).

El camino en Corea/Japón no fue fácil. En la fase de grupos quedaron como sublíderes, con cuatro puntos y superando sólo por diferencia de goles a Costa Rica (el primero fue Brasil y el último China).

En las rondas de eliminación directa, Turquía se hizo fuerte. Venció a Japón por la mínima, llegó a la instancia de gol de oro (el último de los mundiales) para eliminar a Senegal y, en semifinales, cayó ante Brasil, con un tanto solitario del Fenómeno Ronaldo.

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Jugador histórico destacado: Hakan Sukur

Hakan Şükür es el delantero más grande e influyente en la historia del balompié otomano. Con su imponente metro noventa, un cabezazo letal y un olfato goleador de otra galaxia, este artillero puso a Turquía en el GPS de las grandes selecciones a nivel mundial. Es considerado el mejor turco de todos los tiempos, porque no solo inflaba redes, sino que cargó con el peso de transformar a una escuadra sin gran tradición en una potencia temida. Y fue el símbolo máximo de esa transición.

A nivel de clubes, su currículum está lleno de glorias. Şükür sigue estando en los lienzos del Galatasaray, equipo con el que lo ganó absolutamente todo en casa. Y fue el arquitecto del hito más importante a nivel de clubes para Turquía: levantar la histórica Copa de la UEFA en el 2000 derrotando al Arsenal, para luego sumar la Supercopa de Europa ante el mismísimo Real Madrid. Esa estirpe de crack le permitió exportar sus goles a la exigente Serie A italiana, vistiendo las camisetas del Torino, del Inter de Milán y el Parma.

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Con la selección marcó hasta el cansancio. Por eso se transformó en el máximo artillero histórico de Turquía, con una marca de 51 goles en 112 partidos. Su obra cumbre llegó en el Mundial de Corea/Japón 2002, donde lideró como capitán a los de la medialuna y la estrella, logrando un histórico tercer lugar planetario. Para coronar su leyenda, en ese mismo certamen batió un récord de la FIFA que hasta hoy sigue inquebrantable: anotó a los 10,8 segundos frente a Corea del Sur, firmando el gol más rápido en toda la historia de las Copas del Mundo.

El mítico delantero turco | Getty Images

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Turquía?

No sólo le ha pasado a Turquía. Las edades doradas de los equipos marcan tan a fuego que, a veces, se intentan replicar. Eso incide en el modo de juego de algunos combinados, como ha llegado a pasar con Turquía. La época de Hakan Sukur puso de relieve la importancia de un centrodelantero neto, pero, ante la ausencia de uno con las cualidades del mítico jugador del Galatasaray, se insistía en un camino que parecía un callejón sin salida. Finalmente, Vincenzo Montella rompió de forma decisiva con los esquemas preconcebidos y los turcos se transformaron en una selección que utiliza a la perfección la rotación en el área de un falso nueve. Este nuevo aire refresca.

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Este giro en el ataque tiene su complemento perfecto en el mediocampo. El titiritero del equipo es Hakan Calhanoglu, quien parece estar en la base de toda jugada. Es el que dicta los tiempos de los partidos, ofrece el balón al pie y habilita a talentosos delanteros como como Arda Güler y Kenan Yildiz.

El buen pie es una de las fortalezas, también, de Turquía. Pero conlleva una complicación: no hay verdaderos sprinters. La sobrepoblación de buenos jugadores con el balón entre los botines no permite generar grandes cargas explosivas, lo que aturde los ataques. Esto es esencialmente malo en consideración que un esquema con un 9 falso puede necesitar de mayor velocidad.

Por último, el sistema turco tiene una disfunción severa en las bandas. Por la izquierda, Ferdi Kadioglu es un lateral dominante que ataca como extremo. Pero por la derecha, Montella suele poner a extremos invertidos (Güler o İrfan Can Kahveci) que se cierran al medio, dejando toda la banda al lateral derecho (Zeki Celik o Mert Müldür), quienes no tienen ni de cerca la misma capacidad de desborde ofensivo.

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Datos freak de Ay-Yıldızlılar

Un niño italiano de 14 años le dio la clasificación a Turquía para jugar su primera Copa del Mundo, Suiza 1954. Esto ocurrió en las Eliminatorias en las que los turcos jugaron con España, perdiendo 4-1 en la ida y ganando por la mínima en la vuelta. Como no existía la diferencia de goles, se jugó un desempate en Roma, donde empataron 2-2. Tampoco se había instaurado la definición por penales, por lo que la FIFA decidió que todo se definiría por un sorteo ciego. Un niño italiano de 14 años, llamado Franco Gemma y cuyo padre trabajaba en el estadio, fue el encargado de sacar un papelito al azar, con los ojos vendados. Así eligió el que decía “Turquía”.

Pese a sumar su primera participación en un Mundial en 1954, lo cierto es que Turquía consiguió su clasificación en las Eliminatorias para Brasil 1950. Allí, derrotaron a Siria por 7-0. Sin embargo, tras el éxtasis de la celebración, vino la dura realidad. Los dirigentes sacaron la calculadora para ver cómo financiar la ida a Sudamérica y se dieron cuenta que no había suficiente dinero. Así, mandaron un telegrama a la FIFA, diciendo que se retiraban del torneo por problemas financieros. Tuvieron la alegría de la clasificación, sin tener plata. Ergo, el dinero no da la felicidad.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Seis puntos pueden ser históricos. Ni siquiera la Selección de Turquía que logró el tercer lugar en Corea/Japón 2002 lo consiguió. Si los dirigidos por Vincenzo Montella consiguen dos victorias grupales estarán en su mejor arranque en la primera fase de un Mundial. ¿Qué pasó en 2002? Pasaron con cuatro puntos (triunfo ante China, empate Costa Rica y derrota ante Brasil).

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Turquía es, además, un claro candidato a pasar a los dieciseisavos de final de este torneo. Es por eso que varios jugadores podrían sumar goles. En el caso de que alguno consiga más de tres anotaciones, se conseguirá una nueva marca. Por el momento, Suat Mamat y Burhan Sargin anotaron 3 goles cada uno en la edición de 1954, y el mítico Ilhan Mansiz los igualó con 3 tantos en 2002.