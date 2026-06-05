Pese a tener contrato hasta 2027, la dirigencia de los Millonarios está decidida a sacar a la fuerza al chileno.

Paulo Díaz hace rato que dejó de ser importante para River Plate y quieren que se vaya. El problema es a lo que están dispuestos a llegar para que el jugador deje al club.

El chileno supo ser una de las figuras de los Millonarios, incluso portando la jineta de capitán. Sin embargo, las últimas mañas campañas del equipo lo terminaron salpicando. Para Eduardo Coudet no cuenta para nada y su relación con los hinchas también está mal.

La extrema medida de River

A comienzos de año River Plate buscó la salida de Paulo Díaz, pero no hubo ningún club que estuviera dispuesto a pagar el sueldo del defensor que supera los 200 mil dólares mensuales. El central de Palestino se quedó para luchar por un puesto, pero poco y nada ha jugado.

Al ser uno de los sueldos más altos del plantel y que para peor, ni juega, es que desde la dirigencia de los Millonarios quieren sacarlo del club a como de lugar. El contrato de Díaz es hasta diciembre de 2027, pero no están dispuestos a seguir pagando por tanto tiempo.

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Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, comunicó en la reunión de la Comisión Deportiva que los jugadores que no acepten su partida serán apartados del plantel principal y entrenarán en doble o triple turno de manera. Algo que ya genera polémica en Argentina.

“Todos vemos lo mismo, por eso no tendremos pasividad y quietud. Y el perjuicio de la valoración es nulo porque todos saben lo que valen los jugadores de River“, indicó Di Carlo en la reunión. Esto no ha generado buen ambiente entre los futbolistas del otro lado de la Cordillera de los Andes.

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Paulo Díaz está desde 2019. Imagen: Getty

De acuerdo a Olé, quienes están en la lista de “cortados” son Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas, entre otros. River Plate quiere bajar el alto costo de su plantel y está dispuesto ha realizar un ejercicio poco ético para presionar a los jugadores para que se vayan. Lo sufre el chileno.