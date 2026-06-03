Desde Argentina buscan que el defensor salga a toda costa del cuadro millonario y ahora revelan un llamado desde U Católica.

Paulo Díaz vive un incendiario momento en River Plate, donde está en la lista de 15 jugadores que le buscan la salida del club, más allá de que tenga un contrato millonario firmado hasta la temporada 2027.

El defensor chileno ha sido apuntado por tener el tercer mejor salario del fútbol argentino, pero sus escasos minutos hacen que la dirigencia de su club le busque una forma de sacarlo para no tener que seguir pagando.

Por lo mismo, aseguran que en las últimas horas llegó una oferta en conversación con el propio jugador, pero que esta no fue considerada por Díaz, lo que desató la furia tras rechazar, según la versión, a Universidad Católica.

Paulo Diaz perdió protagonismo en River en la temporada 2026, donde ya buscaron su salidaen el verano. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Paulo Díaz desata la furia en River Plate

Fue en el programa Costa Febre Monumental donde detallaron la situación de Paulo Díaz en River Plate, con una critica demoledora por no salir del club por su alto sueldo: “Es un auténtico caradura del fútbol”.

“Si en un lugar no te quieren, te tienes que ir solo. Si a mi no me quieren acá, me voy a los dos minutos. Paulo Díaz está durmiendo en los laureles el contrato conseguido. Paulo Díaz está en River desde 2019, apareció en todas las fotos de los grandes errores defensivos en los últimos años. A Paulo Díaz nadie lo va recordar por algún gran episodio futbolístico que benefició a River, ni en el ámbito internacional ni el local”, empezó la crítica.

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“¿Es responsabilidad de quién lo firmó? Sí. pero debe entender y tener sentido común, si jugaste tanto tiempo en River y diste tan poco y cobraste contratos tan alto y no te dan cuenta que no te quieren. Allánale el camino a River“, precisan.

Paulo Díaz es catalogado como el tercer sueldo más alto en Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

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“Le ofrecieron 60 mil dólares por mes”

Dentro del tren de críticas a Paulo Díaz por su condición en River Plate, el mismo medio citado hizo eco de una oferta para que vuelva al fútbol chileno, que fue rechazada por el jugador.

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En ese sentido, apuntan que Universidad Católica fue la que se acercó al jugador con una propuesta salarial importante, pero que fue desestimada por el defensor para jugar Copa Libertadores.

“Me cuenta que desde la Católica le ofrecieron 60 mil dólares por mes y dijo que no. Paulo Díaz sos un caradura futbolísticamente hablando, ándate de River si acá no te quieren“, cerró.

Mira el polémico video: