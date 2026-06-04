El tocopillano arribó al país cuando se discute sobre su continuidad en Europa o un arribo a U. de Chile.

Alexis Sánchez vive un periodo de incertidumbre sobre cómo seguirá su carrera. Por esta razón, decidió viajar junto a su familia a Chile mientras se define cuál será su siguiente movimiento.

El tocopillano viene de una irregular campaña en Sevilla, donde si bien volvió a tener continuidad, no logró brillar del todo. De igual manera, ayudó al club a mantener la categoría en España. Ahora resta saber si seguirá ahí o tendrá que hacer las maletas.

Alexis Sánchez y Bela están en Chile

Mucho se ha hablado del futuro de Alexis Sánchez. Si renovará con Sevilla, vuelve a Sudamérica o incluso, Universidad de Chile se ha ilusionado con la opción de tenerlo. Por ahora, solo especulaciones y la única certeza, es que el jugador está de vacaciones.

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El pasado diciembre de 2025 Sánchez fue padre por primera vez. Junto con la rusa Alexandra Litvinova trajeron al mundo a Bela. Pues bien, el bicampeón de América decidió arribar con su familia a Chile para tener unos días de descanso y aclarar la mente para lo que viene.

La periodista Cecilia Gutiérrez subió a sus historias de Instagram las imágenes de la llegada del formado en Cobreloa al país. Sánchez aterrizó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel.

Imagen: Instagram

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De esta manera, Alexis Sánchez pasará algunos días en el país para descansar, aunque también tendrá una oreja en el teléfono para saber qué depara su futuro. En España aseguran que hay opciones de que continúe en Sevilla, mientras la alternativa de arribar a Universidad de Chile parece lejana.

Sánchez jugó 30 partidos en los andaluces en esta temporada, anotando 4 goles y entregando 2 asistencias. A los 37 años espera para ver si tiene una última temporada en Europa o hace las maletas para salir a otros mercados.