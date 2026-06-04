El Niño Maravilla tuvo un destacado cierre de temporada y, si bien se veía afuera, ahora aparece como carta fuerte para seguir en los Blanquirrojos. Eso sí, con un rol distinto.

Alexis Sánchez fue un hombre clave para que el Sevilla evitara caer al descenso esta temporada. Si bien llegó para otra cosa, el Niño Maravilla terminó teniendo un rol fundamental para salvar a los Blanquirrojos, lo que instala el debate sobre su renovación.

Con contrato hasta finales de junio, el tocopillano ha sido puesto en la órbita de clubes como la U de Chile y otras ligas del continente. Sin embargo, en las últimas horas revelaron que su futuro podría seguir en España junto al equipo al que mantuvo en la Primera División.

Y es que a pesar de que todo apuntaba a su adiós después de una temporada, la manera en la que lideró al equipo en la recta final de La Liga le dio un rol de líder. Es por ello que el club no descarta estirar el vínculo, aunque con una condición: entender que ya no está para ser titular.

Sevilla piensa en renovarle contrato a Alexis Sánchez: las razones y la gran exigencia

Lo clave que fue Alexis Sánchez para evitar que perdieran la categoría ha hecho pensar al Sevilla sobre si es una buena idea dejarlo partir. El club no ve con malos ojos que el Niño Maravilla se quede, pero para tener un rol de líder en la interna y para resolver partidos.

Alexis Sánchez tiene chances de seguir en Sevilla la próxima temporada. Foto: Sevilla.

Fue el sitio El Desmarque el que reveló el deseo de los Blanquirrojos de que el chileno siga en sus filas. “Parecía descartado, pero puede tener un futuro más largo en la entidad nervionense”, señalaron de entrada.

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El citado medio destapó que el Sevilla medita en serio el renovarle al Niño Maravilla. “En el club no está descartado ni mucho menos que Alexis Sánchez siga una temporada más. El futbolista ha dado lo que se esperaba de él, con su importantísimo gol a la Real Sociedad y la asistencia a Akor Adams para ganar al Espanyol como grandes hitos. Cómo olvidar, también, la recuperación que propició la jugada del 2-3 definitivo en Villarreal”, añadieron.

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Pero que el tocopillano se quede involucra una petición clave. “Los condicionantes están claros. Alexis se quedará si mantiene el bajo salario con el que llegó y acepta que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados. Como tantos jugadores de máxima calidad, es casi más difícil convencerle de lo segundo que de lo tercero”.

Finalmente, el citado medio respaldó que siga en España. “Sus números no son malos, pero el físico le da para lo que le da, aunque solo se ha perdido cuatro partidos por lesión. Para un equipo que es probable que se juegue las papas en el tramo final, como este año, tiene mucho que aportar como ha quedado demostrado desde la llegada de Luis García Plaza. Su continuidad no es un disparate y, de hecho, tiene papeletas de producirse“, sentenciaron.

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De esta forma, Alexis Sánchez podría cumplir su deseo de quedarse en Europa y jugando nada menos que en el Sevilla. El Niño Maravilla vive días claves para definir su futuro, el que podría seguir siendo blanquirrojo.

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Los números de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez puede extender su aventura en Sevilla, donde ha logrado disputar un total de 30 partidos oficiales hasta ahora. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que alcanzó dentro de la cancha.

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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla