El mediocampista, que llegó esta temporada al Bulla pero no jugó y se quedó hasta afuera del Mundial, puede salir más pronto de lo que se piensa. Su representante golpeó la mesa.

Lucas Romero llegó a la U de Chile como una de las grandes cartas para el 2026, pero ha sido un total fracaso. El mediocampista apenas fue considerado por Francisco Meneghini y la llegada de Fernando Gago terminó por sepultarlo hasta un punto crítico.

Jugando en Paraguay, esperaba que el salto al Bulla le permitiera llegar con ritmo al Mundial. Sin embargo, se quedó sin cita planetaria y ahora busca un lugar donde seguir con su carrera, algo por lo que su agente sacó la voz dejando claras varias cosas. Incluido el supuesto interés de Deportes Limache y Ñublense en nuestro país.

Representante de Lucas Romero revela interesados para sacarlo de la U

Regis Marques, representante de Lucas Romero, no se arrepiente de haberlo llevado a la U para que no jugara nada. “Siempre es una buena idea llevar a un jugador a un club grande“, dijo en Los Tenores de Radio ADN este jueves.

Eso sí, el agente de jugadores enfatizó en que la movida puede tener malos resultados. “Después, que salgan bien o mal es parte del fútbol. Llevé miles de jugadores que salieron bien y miles que salieron mal”.

Lucas Romero está cada vez más afuera que adentro de la U. Foto: Photosport.

Consultado sobre si fue una mala decisión, Regis Marques no dudó un segundo. “Lo de Matías Galarza y salir de Talleres a River fue mala porque no juega. Infelizmente no sabemos el futuro de lo que pueda pasar. La idea fue buena, el resultado por ahí no tanto“.

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De hecho, el representante le dio méritos a quien sentó a Lucas Romero: Lucas Barrera. “Lo que le impidió jugar es que el chico que entró, está jugando bien. Se fue a la selección y el chico entró, lo hizo bien, ganaron partidos y es parte. No creo que jugó mal porque no tuvo oportunidades“.

“El chico que entró lo hizo bien y es parte. Si supiera que va a pasar eso, desearía que no vaya pero no es así. Tenemos que valorar a la persona que está jugando, porque se habla de que no sirve, pero el chico entró bien. Tenemos que valorar a los que juegan bien, no estoy para hablar mal del club porque y veo el fútbol como negocio y le ganaron el puesto”, añadió.

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En esa misma línea, el agente de Lucas Romero insistió en que fue una apuesta. “¿Cuánto ha jugado? El viene de dos equipos chicos, tiene mucho potencial de crecimiento. Es muy difícil salir de Tacuary, ir a Recoleta y llegar a la U. Sabemos que tenía piso por pagar, entonces no salió nada de lo que imaginábamos“.

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Finalmente, el representante del jugador negó que le tenga algo listo en Chile y avisó que son otros tres los destinos a los que apunta. “Hay (ofertas). Lucas Romero en Limache, en Ñublense y yo nunca hablé. Es imposible, no sé de dónde sale eso. Hoy tengo una propuesta de México, Paraguay y quiero trabajar en Brasil cuando se abra el libro de pases“.

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De esta forma, Lucas Romero podría estar viviendo sus últimos días como jugador de la U. Si bien no hay un destino claro, su agente ya trabaja en algunas opciones para que pueda sumar los minutos que el Romántico Viajero no le está dando.

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Los números de Lucas Romero en la U

En su paso por la U, Lucas Romero ha logrado disputar un total de 5 partidos oficiales. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó apenas los 276 minutos dentro de la cancha.

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En resumen, la U y Romero

El fallido paso por el “Romántico Viajero”: La llegada de Lucas Romero a Universidad de Chile no cumplió con las expectativas, quedando relegado con Francisco Meneghini y totalmente descartado por Fernando Gago. Su representante, Regis Marques , asumió que el resultado deportivo fue malo, pero defendió la apuesta de ir a un “club grande” y reconoció hidalgamente que el jugador perdió el puesto ante el gran nivel mostrado por su compañero Lucas Barrera.

La llegada de a no cumplió con las expectativas, quedando relegado con Francisco Meneghini y totalmente descartado por Fernando Gago. Su representante, , asumió que el resultado deportivo fue malo, pero defendió la apuesta de ir a un “club grande” y reconoció hidalgamente que el jugador perdió el puesto ante el gran nivel mostrado por su compañero Lucas Barrera. Desmentido categórico a los rumores locales: Ante las especulaciones sobre su permanencia en el fútbol chileno, el agente del mediocampista fue tajante. Marques descartó de plano cualquier acercamiento o negociación con Deportes Limache o Ñublense , calificando esos rumores como “imposibles” y aclarando que nunca existieron conversaciones.

Ante las especulaciones sobre su permanencia en el fútbol chileno, el agente del mediocampista fue tajante. Marques descartó de plano cualquier acercamiento o negociación con o , calificando esos rumores como “imposibles” y aclarando que nunca existieron conversaciones. Los 3 destinos internacionales en el horizonte: El futuro de Romero está definitivamente lejos del Centro Deportivo Azul (CDA). El representante confirmó que ya tiene propuestas concretas sobre la mesa para llevarlo a México o Paraguay, y adelantó que su objetivo principal es buscarle un club en Brasil apenas se abra el próximo mercado de pases.

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