Al técnico se le apuntó como responsable por darle pocos minutos, lo que hizo que no fuera considerado por Paraguay: así respondió.

Una dura noticia recibió esta semana Lucas Romero, el volante de Universidad de Chile, quien no fue considerado por la selección de Paraguay para ir al Mundial 2026.

Sus escasos minutos dentro de la cancha en los azules le pasaron la cuenta, con el técnico Gustavo Alfaro que lo llamó para los últimos amistosos, pero desistió en llevarlo al torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Por lo mismo, muchos apuntan las decisiones de Fernando Gago en la U, que no mueve al volante de corte de la banca de suplentes, lo que habría sido fundamental en la decisión en Paraguay.

Lucas Romero es suplente en la U de Gago. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Gago fue claro: “Acá juega el que está mejor”

Fernando Gago sacó la voz por la situación de Lucas Romero, una vez que quedó abajo de la nómina de la selección de Paraguay para ir al Mundial 2026, en una lamentable situación.

Por lo mismo, en la conferencia previa al compromiso ante Audax Italiano por la Copa de La Liga, se le consultó al técnico argentino si era culpable en gran parte de esto, al no darle minutos con la U.

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“No lo considero de esa manera, acá juega el que mejor este y lo diré siempre”, explicó de inmediato Gago para sacar todas las críticas.

En esa misma línea explicó cómo se relaciona con los jugadores: “A Lucas no le ha tocado jugar y, a partir de eso, yo pongo el mejor equipo disponible”.

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Revisa sus declaraciones:

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