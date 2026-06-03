El refuerzo paraguayo de Universidad de Chile 2026, totalmente cortado por Fernando Gago, asoma muy cerca de Olimpia tras quedar fuera de la nómina mundialista de Paraguay.

En Universidad de Chile se preparan para el próximo mercado de invierno, pero junto a las posible incorporaciones también se acercan las salidas. Uno de ellos es Lucas Romero, el mediocampista paraguayo de 23 años que quedó fuera de la nómina final de la Albirroja para el Mundial 2026.

Romero vino a préstamo desde el Recoleta FC, precisamente con la intención de ganar espacio para la selección de Paraguay, pero apenas vio acción con Francisco Meneghini y Fernando Gago lisa y llanamente no lo tiene en cuenta.

Así las cosas, Romero definitivamente no estará en el Mundial y seguramente deje por adelantado la U antes del segundo semestre. De hecho, según infirma BolaVip Chile, el paraguayo está en la órbita de un grande de Sudamérica, además de México y Brasil como posibles destinos.

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Romero fuera del Mundial en la U: asoma en Olímpia, México y Brasil

“A pesar de arribar con el cartel de refuerzo internacional, el jugador de 23 años no ha podido consolidarse vistiendo la camiseta azul. Es por ello que puede dar un nuevo paso en su carrera y firmar por Olimpia“, sostienen.

Romero con pie y medio fuera de la U: ¿destino Olimpia?

Agregan que “el gigante de Asunción sigue los pasos del joven mediocampista. (…) Desde su entorno trabajan en su futuro, incluso le buscarán espacio en Brasil“.

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En la presente temporada Lucas Romero registra apenas 5 partidos con la U, cuatro por la Liga de Primera y uno en Copa de la Liga con un total de 279 minutos.

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Romero jugó hasta ahora contra Audax Italiano (45′), Colo Colo (6′), Coquimbo (90′) y La Serena (45´ por la Liga de Primera y 90′ por Copa de la Liga).