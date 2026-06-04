Que tiempos aquellos: Beausejour recordó el triunfo de La Roja contra Portugal con una selección chilena que se plantaba de igual a igual contra Cristiano Ronaldo.

La selección chilena enfrentará otra vez al Portugal de Cristiano Ronaldo, este sábado en el amistoso de Lisboa. Eso sí, las realidades distan mucho de aquel partido por las semifinales de la Copa Confederaciones 2017.

Ese 28 junio Chile se encontraba cuarto en el ránking FIFA y Portugal octavo. Fue empate sin goles (0-0) en el juego y triunfo 3-0 para La Roja en Kazán.

Jean Beausejour fue titular en ese duelo, todo el partido como titular. El hoy comentarista de ESPN recordó lo que fue afrontar ese encuentro, cuando todavía la generación dorada no se iba a pique.

“En ese entonces a Portugal lo mirábamos como un par (un igual), más allá de los nombres propios que tenían. En este caso liderados por Cristiano Ronaldo, que hasta hoy es la figura excluyente de Portugal“, dijo Bose.

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Beausejour y el amistoso de Chile ante Portugal

Agregó “pero nosotros, como conjunto, veníamos también de dos eventos importantes como bicampeones de América, y Portugal venía de ser campeón en la Eurocopa. En funcionamiento pienso que merecimos ganarlo en los 90 minutos. Aunque después tuvimos una actuación sobresaliente de Claudio (Bravo), que hizo parecer mucho más fácil de lo que realmente es una definición a penales ante jugadores de ese nivel”.

Beausejour contra Portugal en las semifinales de Copa Confederaciones.

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Sobre el próximo partido ante los lusos, Beausejour expuso que “bajo la óptica chilena, es un partido donde hay muchas luces, con un rival que te va a poner un nivel de exigencia súper importante. Es un test de los mejores que podría tener la selección en estos días. Portugal es una selección que está llamada a protagonizar el Mundial. Uno espera que se despidan de su gente de buena manera, en el último partido de local antes del Mundial”.

“Las sensaciones son buenas. Uno siempre quiere enfrentarse al mejor, o los mejores del mundo. Como consejo, aunque más que consejo, es ver el contexto distinto en el que está Cristiano; hoy más que nunca es un finalizador de jugadas. Toda su área de impacto está en eso”, añade.

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El ex lateral izquierdo de La Roja sentencia que “hay que tener mucho cuidado en las pelotas por los costados, porque ahí Cristiano se apronta a finalizar la jugada y en ese momento se hace muy difícil marcarlo. Espero que Córdova logre un muy buen funcionamiento, y a partir de ahí ojalá un muy buen resultado“.

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Resumen:

-Cristiano Ronaldo enfrentará a Chile este sábado en un partido amistoso en Lisboa.

-Jean Beausejour jugó como titular ante Portugal en la Copa Confederaciones de 2017.

-3-0 en penales ganó La Roja en Kazán tras un empate sin goles.