Samu Costa se deshizo en halagos hacia La Roja, destacando a los jugadores que militan en el fútbol europeo.

Chile tendrá uno de sus partidos más importante del último tiempo y se medirá ante Portugal. Samu Costa, uno de los seleccionados de los europeos, habló de lo que será el encuentro.

La Roja hace tiempo que se alejó de la élite y de hecho, no ha logrado clasificar a la Copa del Mundo en sus última tres ediciones. Luego de enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda, ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se medirán ante una potencia.

Los elogios a Chile

Samu Costa milita en el Mallorca de España y pese a perder la categoría con su club en esta temporada, tendrá la oportunidad de representar a su país en la próxima Copa del Mundo. Habló con los medios antes del amistoso con Chile, donde estuvo presente Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

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“Chile está en un proceso de construcción, con jugadores nuevos en el equipo que tienen bastante energía, bastantes ganas de poder enseñar que merecen estar en una gran selección como lo es Chile”, comenzó diciendo el volante de 25 años.

Respecto al plantel de La Roja, Costa sorprendió por saber muy bien a qué jugadores enfrentará. “Conozco también a algunos jugadores: (Lucas) Cepeda, (Gabriel) Suazo, que juegan en La Liga y (Guillermo) Maripán, central de bastante experiencia”, detalló.

Chile y Portugal se medirán en Oeiras este sábado 6 de junio a las 13:45 horas. Los dirigidos por Nicolás Córdova intentarán dar la sorpresa ante los lusos. Samu Costa sabe que La Roja es un rival de cuidado, por lo que no se confía para nada.

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“Esperamos a un equipo bastante intenso, bastante atrevido, que puede jugar con línea de cuatro o de cinco y tenemos que estar preparados para una selección que viene con muchas ganas de hacer un buen partido. Los respetamos al máximo, por eso estamos trabajando muy duro“, cerró el jugador de Mallorca.