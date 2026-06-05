El "Cóndor" analizó en RedGol lo que será el partido del sábado en Oeiras y advirtió que el cuadro europeo jugará "con freno de mano" ante La Roja.

Un desafío de marca mayor será el que enfrente la Selección Chilena este sábado en Europa, donde se medirá ante el último campeón de la UEFA Nations League, Portugal, en el Estadio Nacional do Jamor, en la ciudad lisboeta de Oeiras.

Mientras para el equipo que dirige Nicolás Córdova es un partido amistoso dentro del calendario, para la escuadra de Cristiano Ronaldo forma parte de sus preparativos para disputar el Mundial 2026, donde buscarán el primer título de su historia.

De cara a este enfrentamiento, un histórico de La Roja como el exarquero Roberto Rojas atendió el llamado de RedGol para analizar el próximo desafío de Chile, donde advierte que, por la cercanía a la cita planetaria, Portugal les jugará “con el freno de mano“.

ver también Formación de Chile contra Portugal: las dos apuestas de Nicolás Córdova para el amistoso

El aviso del “Cóndor” Rojas a Chile para amistoso con Portugal

“Es un bonito partido. Bonito jugar ese partido porque… ¿Qué es lo que pretende (Córdova)? Encontrar nuevos jugadores para un posible nuevo proceso y que los jugadores demuestren por qué están en la Selección”, fue lo primero que indicó el Cóndor.

En esa línea, Rojas advierte a Chile que “Portugal tiene mucho que perder, porque están ahí a las puertas de un Mundial y claro que no va a poner en riesgo los grandes jugadores que tiene. Son juegos que te dan la posibilidad de ver con quién tú puedes contar en una competencia tan importante”.

Junto con indicar que “la mayoría de los equipos grandes tienen problemas porque están recuperando física y técnicamente a los jugadores que terminaron sus campeonatos en la mayoría de Europa”, el exportero insiste en que los lusos no jugarán al 100 por ciento de su potencial contra La Roja.

Publicidad

Publicidad

“Portugal tiene mucho que perder con el resultado. A nivel de esa selección, me parece que ellos no van a entrar con el equipo titular que va a ser estelar durante el Mundial. Van a haber muchas improvisaciones para ver qué jugadores pueden ser útiles”, finalizó Roberto Rojas.

En síntesis

Chile se mide ante Portugal, que se prepara para jugar el Mundial 2026.

Roberto Rojas afirma en diálogo con RedGol que los lusos no arriesgarán a sus figuras ante la Roja.

Nicolás Córdova buscará probar jugadores pensando en el recambio de la Selección.

Publicidad