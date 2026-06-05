El Vicho reaccionó a los dichos de Cepeda, quien pidió desde hace días la polera de CR7 una vez termine el choque de la Roja y los Lusos. El volante no podrá enfrentar a quien quiere.

Chile enfrenta a Portugal en un amistoso que ha dado que hablar en la previa por una particular situación. La camiseta de Cristiano Ronaldo es una de las que más quieren las figuras de la Roja una vez terminado el duelo con los Lusos, a las que ahora se sumó con humor Vicente Pizarro.

El mediocampista de Rosario Central, que asoma como titular este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas, habló en conferencia de prensa. Ahí sorprendió al bromear con el pedido que hizo Lucas Cepeda antes que todos para quedarse con la indumentaria del Bicho, al que considera su ídolo.

Pero más allá del chiste y de adelantar lo que será el cruce con los Lusos, el Vicho también aprovechó de revelar a quién le pediría la camiseta. Aunque lamentablemente, el elegido no estará ni en la banca para el compromiso.

Vicente Pizarro sube la columpio al plantel de Chile por la camiseta de Cristiano Ronaldo ante Portugal

Vicente Pizarro palpita lo que será el amistoso entre Chile y Portugal lleno de ilusión. El Vicho conversó con los medios de comunicación y se refirió a cómo llegar la Roja al duelo con los Lusos, poniendo la mira en aprovechar este proceso al mando de Nicolás Córdova.

Vicente Pizarro no escondió su admiración por Vitinha previo al amistoso de Chile con Portugal. Foto: Getty Images.

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“El equilibrio que hay que tener ahora, preparándonos para el futuro. Pensar más allá no podemos, nos preparamos para lo que viene, formar un grupo con ambición para sacar esto adelante y que Chile esté donde merece estar. Ojalá sea un grupo competitivo, con jugadores en ligas competitivas y miramos con ambición lo que viene. Estos partidos nos van a servir, tenemos la convicción de que el grupo puede sacar esto adelante“, señaló el volante.

En esa misma línea, Vicente Pizarro le dio su respaldo a Nicolás Córdova. “Mi opinión personal es que desde que inició el proceso los jugadores hemos ido creciendo, cada uno ha dado pasos en su carrera“.

“Mientras más estemos en el extranjero nos mejorará a todo en lo personal y como equipo. Lo más importante es eso, competir a gran nivel, jugando competencias importantes y creo que eso nos formará como grupo y nos llevará a tener buenos resultados. Estamos confiados en esa idea, ilusionados con lo que puede venir“, complementó.

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Tras ello, Vicente Pizarro entró de lleno en el amistoso con Portugal. “Es lindo enfrentar a este nivel de selección, con grandísimos jugadores, que han estado en finales de Champions y en los mejores equipos del mundo. Nos tenemos que enfocar en nosotros, en hacer un buen partido Tenemos herramientas para hacerlo“.

Ahí, el Vicho aprovechó de bromear con la camiseta de Ronaldo que ya se aseguró Lucas Cepeda. “Te diría Cristiano, pero parece que ya la quieren todos“, dijo en medio de risas.

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Finalmente, Vicente Pizarro reveló el jugador de Portugal al que le gustaría pedirle la camiseta, aunque no estará presente. “Me gusta mucho Vitinha por la posición en la que juego, ha hecho cosas espectaculares esta última temporada. Pero primero focalizar el partido, después veremos esas cosas. Tenemos herramientas par hacer un buen partid, daremos todo desde el primer minuto”.

Los números de Vicente Pizarro esta temporada

Previo al duelo con Portugal, Vicente Pizarro ha logrado disputar un total de 26 partidos oficiales con Rosario Central. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 2.229 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Pizarro, Chile y Portugal