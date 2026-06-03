Jarita entiende la admiración por Cristiano Ronaldo en la previa del amistoso entre Chile y Portugal, pero no está muye de acuerdo con Cepeda, que ya piensa en cambiarle la camiseta.

En la previa del amistoso de la selección chilena contra Portugal, Lucas Cepeda reconoció desde ya que uno de sus objetivos será intercambiar camisetas con Cristiano Ronaldo y llevarse la tricota del astro planetario de los lusos.

En Radio ADN, el ex defensa de la selección chilena, Gonzalo Jara, en parte respondió al delantero de los registros del Elche y además explicó las diferencias entre marcar a CR7 y Lionel Messi. Al luso lo enfrentó una vez, mientras al argentino varias veces.

“Yo lo enfrenté sólo una vez. Yo la admiración la tengo, pero en lo futbolístico no me expreso de la misma forma que lo hizo Cepeda“, dijo Jarita.

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Jarita separa a Cristiano y Messi

Agregó que “creo que está bien esa admiración, pero después uno entra a jugar y se olvida. Para mí es muy distinto a Messi futbolísticamente. Incluso juegan en distintas posiciones“.

Jarita contra Cristiano Ronaldo: “la admiración la tengo, pero…”.

El bicampeón de América con Chile sentencia que “a Messi no lo puedes marcar mano a mano, es muy difícil. Y Cristiano es más velocidad, des tratar de llevarlo, pero no tiene la finta de Messi o que te vaya a enganchar para ir al duelo mano a mano. Para mí son distintos“.

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Jara y Cristiano Ronaldo coincidieron en la cancha durante el partido entre Chile y Portugal por las semifinales de la Copa Confederaciones 2017, con triunfo por 3-0 para La Roja en los penales.

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Contra Messi, Jarita se enfrentó siete veces: una por Sudamericano Sub 20, cuatro por eliminatorias, la final de Copa América Centenario 2016 y por el tercer puesto de la Copa América 2019.

Resumen:

-Lucas Cepeda del Elche busca intercambiar camiseta con Cristiano Ronaldo ante Portugal.

-Gonzalo Jara enfrentó una vez a Cristiano Ronaldo en la Copa Confederaciones 2017.

-Lionel Messi se enfrentó siete veces contra Gonzalo Jara en diferentes campeonatos.