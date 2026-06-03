Diego Ulloa, defensor de la Roja, comentó cómo se preparan para enfrentar a Portugal y, en específico, a Cristiano Ronaldo.

La Roja se prepara para un partido especial: el amistoso contra Portugal este sábado 6 de junio en Lisboa. El equipo de Cristiano Ronaldo practicará ante Chile su participación en el Mundial 2026.

El plantel nacional llegó este lunes a Europa y desde entonces solo se enfoca en este importante duelo. Entre los jugadores, hay un ambiente especial por encontrarse con un jugador de la talla de CR7.

Diego Ulloa se refirió a eso este miércoles. En conversación con el enviado Kenotrotamundos Skechers Fútbol, el jugador de Colo Colo abordó cómo será enfrentar a quien considera un ídolo.

“Esa admiración siempre está, pero entrando a la cancha ya eso cambia, ahí ya se convierte en un rival al que uno quiere ganarle sin importar la admiración que uno le tiene”, explicó el defensor.

La Roja sigue trabajando pensando en el amistoso contra Portugal | FFCh

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“Hay que jugarle de igual a igual”: La arenga de Diego Ulloa antes del Chile vs Portugal

“Y bueno, la verdad que es un sueño también disputar este tipo de partidos contra esa clase de jugadores y también con mucha motivación para hacerlo de la mejor manera”, manifestó Diego Ulloa.

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El lateral declaró que “a cada país hay que jugarle de igual a igual. Nosotros sabemos la calidad de jugadores que somos, tenemos un grupo muy bueno tanto en lo humano como en lo deportivo, así que estamos muy convencidos”.

“Estamos claros del tipo de rival que se nos viene. Es un rival de nivel mundial, dentro de los top. Estamos muy enfocados en hacerlo de una muy buena manera, esperar que todo salga bien y para eso tenemos que estar concentrados al cien en todos los entrenamientos“, analizó.